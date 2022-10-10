【汽車股】廣汽上月汽車銷售增44%、東風跌一成　一文看清中資傳統車廠9月銷售表現

▲ 一文看清中資傳統車廠9月銷售表現

內地車廠陸續公布9月銷售成績表，本文將綜合傳統車廠銷售，以供讀者參考。

車廠 9月汽車銷售量（按年變幅） 9月新能源汽車銷售（按年變幅） 廣汽 （02238） 237,172輛（+44.3%） 34,030輛（+124%） 東風汽車 （00489） 199,037輛（-10.3%） 33,472輛（+84.9%） 吉利汽車 （00175） 130,528輛（+26%） 43,003輛（+493%） 長城汽車 （02333） 93,642輛（-6.4%） 10,368輛（-18.0%）

廣汽9月銷量增44% 新能源車單月及累計均增1.24倍

廣汽 （02238） 公布，9月銷量按年增44.3%至23.72萬輛，當中新能源汽車佔34,030輛、按年增長1.24倍。截至今年9月，廣汽年內汽車銷量達182.5萬輛，按年增長22.2%；新能源汽車銷量佔20.49萬輛，按年增長1.24倍。

東風9月銷量跌一成 新能源車增85%

東風汽車 （00489） 公布，9月銷量按年跌10.3%至199,037輛；新能源汽車銷量佔33,472輛，按年增長84.9%；今年首9個月，東風汽車銷量按年少7%至1,881,203輛，新能源汽車銷量按年增長1.52倍至229,835輛。

長汽9月銷量跌6% 新能源車跌19%

長城汽車 （02333） 公布，9月賣出93,642輛汽車，按年少6.4%，當中新能源車佔10,368輛，單月銷量按年跌18.8%。

今年首9個月，長汽累售80.23萬輛汽車，按年跌9.3%，新能源汽車佔9.69萬輛，銷量按年增14.4%。

吉利新能源車銷量增近5倍

吉利汽車 （00175） 公布，9月銷量按年增26%至130,528輛，按月增6%。吉利汽車9月新能源汽車銷量佔43,003輛，按年增長3.93倍，按月就增長2.3%。

新能源汽車當中，吉利上月純電動銷量按年升3.2倍至30,277輛，插電式混升3.61倍至4.9輛，油電混動就賣出3,776輛。若以品牌劃分，吉利品牌銷量錄得101,533輛，按年升15%，領克銷量升2%至16,177輛，極氪及睿藍銷量為8,276輛及4,542輛。

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記者：宋佩恩

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