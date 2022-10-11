日本推旅遊折扣力吸自由行 人力不足困擾旅遊業

日本即將於周二（11日）進一步放寬新冠肺炎防疫措施，迎接更多外國旅客來訪。然而，旅遊業多個領域的商戶表示，他們仍受困於勞動力不足。有旅遊業人士估計，日本希望回復疫情前水平仍有漫漫長路。

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為吸引外國旅客訪日自由行，日本47個縣政府同日啟動「全國旅行折扣計劃」，直至今年底為止，東京將於本周四(20日)加入計劃。

每位旅客每晚最多享1.1萬日圓補貼（約592港元），包括800日圓(48港元)交通費、5,000日圓(296港元)住宿補貼、以及平日3,000日圓(178港元)及假日1,000日圓(59港元)可用於購物、餐飲等的優惠券；最多提供7晚。

此外，當局亦為已接種新冠疫苗人士提供門票折扣，已接種疫苗的合資格旅客，明年1月底舉行的所有活動門票均可享8折優惠，優惠上限2,000日圓(118港元)。

《共同社》報道指，鹿兒島縣等15個縣亦準備自行推出地區補貼，資助旅客前往偏遠島嶼的旅行費用。

成田機場內開設3間紀念品商舖的Amina Collection公司行政總裁Sawato Shindo表示，疫情期間把機場人手安排至日本120間分店，即使現時放寬外國旅客入境，機場3分店仍維持休業，估計最快至明年春天重開。

Shindo認為，日本旅遊業現階段難以瞬間回復至疫情水平，與其他國家相比，日本的入境限制仍相對嚴格。

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信貸研究機構Teikoku Databank調查顯示，日本全國近73%酒店在8月時仍然人手不足，數據較上年同期上升約27%。河口湖地區的酒店業者指出，勞動力不足問題由疫情前已出現，估計情況只會持續。

靜岡市溫度旅館Yokikan 總經理Akihisa Inaba表示，當更多外國旅客來訪時，人手不足仍是酒店業最大難題，對於進一步放寬入起限制實在難言喜悅。

旅遊業內人士透露，過去兩年不少服務業員工轉投其他薪金及待遇更好的行業，使服務業人手短缺問題更加嚴重。匿名消息人士指款待業以人工低聞名，如果政府重視旅遊相關產業復甦，可能需要提供財政援助。

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責任編輯：吳漢培