  • 26°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本將迎更多外國旅客 人力不足困擾旅遊業

環球經濟金融 17:20 2022/10/10

分享：

分享：

日本即將於周二（11日）進一步放寬新冠肺炎防疫措施，迎接更多外國旅客來訪。然而，旅遊業多個領域的商戶表示，他們仍受困於勞動力不足。有旅遊業人士估計，日本希望回復疫情前水平仍有漫漫長路。

日本新認可科興等5款疫苗 入境需打3針或持核酸證明 【下一頁】

成田機場內開設3間紀念品商舖的Amina Collection公司行政總裁Sawato Shindo表示，疫情期間把機場人手安排至日本120間分店，即使現時放寬外國旅客入境，機場3分店仍維持休業，估計最快至明年春天重開。

Shindo認為，日本旅遊業現階段難以瞬間回復至疫情水平，與其他國家相比，日本的入境限制仍相對嚴格。

北韓導彈飛越日本領空墜太平洋 5年來首次 【下一頁】

信貸研究機構Teikoku Databank調查顯示，日本全國近73%酒店在8月時仍然人手不足，數據較上年同期上升約27%。河口湖地區的酒店業者指出，勞動力不足問題由疫情前已出現，估計情況只會持續。

靜岡市溫度旅館Yokikan 總經理Akihisa Inaba表示，當更多外國旅客來訪時，人手不足仍是酒店業最大難題，對於進一步放寬入起限制實在難言喜悅。

旅遊業內人士透露，過去兩年不少服務業員工轉投其他薪金及待遇更好的行業，使服務業人手短缺問題更加嚴重。匿名消息人士指款待業以人工低聞名，如果政府重視旅遊相關產業復甦，可能需要提供財政援助。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【安倍國葬】岸田認可任內施政 菅義偉讚「真正領袖」
2022/09/27
【安倍國葬】岸田認可任內施政 菅義偉讚「真正領袖」
【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席
2022/09/25
【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席
【日本王室】上皇明仁入院 接受右眼白內障手術
2022/09/25
【日本王室】上皇明仁入院 接受右眼白內障手術
岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版）
2022/09/22
岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版）
日本8月核心通脹接近8年高位 連續5個月超央行預期
2022/09/20
日本8月核心通脹接近8年高位 連續5個月超央行預期

你可能感興趣

【安倍國葬】岸田認可任內施政 菅義偉讚「真正領袖」
16:58 2022/09/27
【安倍國葬】岸田認可任內施政 菅義偉讚「真正領袖」
【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席
19:05 2022/09/25
【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席
【日本王室】上皇明仁入院 接受右眼白內障手術
18:15 2022/09/25
【日本王室】上皇明仁入院 接受右眼白內障手術
經濟 疫情 商舖 酒店 日本 旅遊行業 防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 機場

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】基輔再遭襲擊致多死 市中心傳被導彈轟炸（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】基輔再遭襲擊致多死 市中心傳被導彈轟炸（第三版）
【烏克蘭戰爭】基輔再遭襲擊致多死 市中心傳被導彈轟炸（第三版）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月10日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月10日 時間17:00）
克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國
克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國
克里米亞大橋爆炸後恢復火車服務 俄潛水員檢查損毀情況（第六版）
克里米亞大橋爆炸後恢復火車服務 俄潛水員檢查損毀情況（第六版）
烏克蘭推克里米亞大橋被炸郵票 民眾爭與爆炸畫作打卡
烏克蘭推克里米亞大橋被炸郵票 民眾爭與爆炸畫作打卡
英億萬富豪圖阻普京財路 巨型莊園只准一間房開暖氣
英億萬富豪圖阻普京財路 巨型莊園只准一間房開暖氣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款