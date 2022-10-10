【經濟】產業規模2萬億日圓　日本人口高齡化殯儀需求增

▲ 日本「銀髮族」經濟中的臨終服務關連產業規模續增，業界以新方法應對情況。(法新社圖片)

日本面對人口高齡化現像，衍生龐大的「銀髮族」經濟，而當中最後一步的臨終服務關連產業，亦正在面對需求增加情況。

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據日本「終活商業研究會」的預測，2023年的臨終服務關連市場規模將達到2.1萬億日圓(約1134億港元)，比2017年增加約19%。而且臨終服務亦會從殯儀相關，延伸到其他層面。舉如遺產信託、遺物整理、在家去世後的住宅處理、葬禮用品、神壇、火葬處理等。當地８月底就舉行「臨終服務產業展2022」，逾70個參展商，在疫下有約1萬5千人參加，疫前每年有逾2萬人次。

當地近年喪禮亦傾向小型簡化，在需求增加下，有企業會再利用一些小型建築進行儀式，舉如加油站和便利店等舊建築，甚至有企業使用已遷出的壽司店舖。大阪市一間小型殯儀館發言人稱，小規模家族喪禮有大幅增加，舉如油站等建築不大，亦沒有很多支柱及可停下靈車等，方便整棟出租，公司亦可節省建設費用，只要原來４分１即可。

另外亦有改裝「安置酒店」，家人可選擇入住陪伴先人等待火化，連喪禮費用約13萬日圓(約7萬港元)，平均出租率逾8成。社長表示喪禮小型化，利用已有設施改裝的殯儀館需求相信會增加。至於物品整理的二手市場亦有愈來愈多60歲以上長者使用，去年按年增加1.4倍，而且每人平均出售物品比20歲年齡層用戶有近2倍之多，希望提早處理個人物品，避免增加家人負擔。

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責任編輯：王浩賢