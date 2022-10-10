▲ 【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續 2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡

美國9月份就業數據及通脹數據勝預期，市場相信美國聯儲局年底前會繼續大手加息，以應對高通脹。摩根士丹利前亞太區主席羅奇（Stephen Roach）認為，聯儲局及市場均低估了通脹擴散，及通脹回到2%目標所需要的貨幣政策緊縮力度，「美國通脹已於今年3月見頂，但通脹回落速度非常緩慢，假設當前通脹回落軌跡最終較預期拉得更長，估計聯邦基金目標利率或需要提高到5至6厘的區間」。

羅奇接受內地媒體訪問時表示，目前美國經濟出現技術性衰退，但不代表經濟一定會陷入大規模衰退，而在聯邦基金利率升至限制性（restrictive）水平之前，聯儲局可能還要再加息幾次。

「美國當前的實際聯邦基金利率為負5%，甚至還遠遠沒達到中性利率，更不用說限制性的利率了。」羅奇指，聯儲局想回到2%的通脹目標水平會是一個非常漫長、艱難的過程。

美國經濟將在明年無可避免地陷入衰退

他相信，美國經濟將在明年無可避免地陷入衰退，而在俄烏戰爭引發的能源危機下，歐盟已步入經濟衰退，2023年「全球不發生經濟衰退才是奇跡」。

美元相當強勢，羅奇指，美元強勢會持續，而隨美元攀升，其他國家貨幣貶值，其出口競爭力也會隨之增強，但更主要問題來自於債務償還壓力，尤其是已經債台高築的新興市場經濟體，包括已經發生債務違約的斯里蘭卡、黎巴嫩、贊比亞、阿根廷等。

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編輯：陳韻妍