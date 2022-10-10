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【個人電腦】IDC：全球第3季PC出貨量跌15%　廠商促銷緩解跌勢、惟消費需求仍低迷

股市 16:36 2022/10/10

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【個人電腦】IDC：全球第3季PC出貨量跌15%　廠商促銷緩解跌勢、惟消費需求仍低迷

市場研究機構IDC發表報告指，今年第3季全球個人電腦PC出貨量7430萬部，按年跌15%，但由於Windows 7 終止支援迫在眉睫，企業更新設備推動PC出貨量仍高於疫情前水平。

上季聯想 （00992） PC出貨量1688萬部，按年跌16.1%，但仍為冠軍；第二位為普惠（HP，美：HPQ），出貨量1270.6萬部，按年跌27.8%；其後分別為戴爾科技（Dell Technologies）、蘋果（Apple，美：Appl）及華碩（ASUS，台：2357）。

消費者需求仍然保持低迷

IDC移動和消費設備追踪研究經理Jitesh Ubrani表示，儘管蘋果和其他廠商等公司的促銷活動有助緩解下滑趨勢，並將全面減少渠道庫存，但消費者需求仍然保持低迷。Ubrani稱，供應商通過減少訂單來應對新低，但蘋果是唯一的例外，蘋果在上季增加供應以彌補中國次季封城時造成的訂單損失。

IDC 設備與顯示器研究副總裁Linn Huang補充，將密切關注本季度平均售價 （ASP） 的趨勢，過去幾年短缺積極推動產品組合趨向高端市場，再加上組件和物流成本的增加，推動 ASP已連續五個季度上漲至今年首季的910 美元水平，這是自 2004 年以來的最高水平；然而需求放緩，促銷活動如火如荼，削減訂單，次季ASP逆轉向下，上季 ASP 下降表明市場正在回落。

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編輯：李哲毅

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港股 美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 戴爾（美：DELL） 惠普（Hewlett－Packard，美：HPQ） 聯想集團（00992） ASUS Dell Apple HP

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