【2022稅貸戰】華僑永亨指經濟趨穩 料稅貸需求趨升

▲ 大新指快將出招搶綠色炸彈客。

雖然市面暫只得中銀香港 （02388） 及大眾財務推出稅貸計劃，但3間業界已摩拳擦掌，擇機應戰，包括華僑永亨、大新 （02356） 及上商等。華僑永亨指，經濟開始復甦，港人的消費意慾趨升，對稅貸有需求，預期今年稅貸競爭仍甚熾熱，但料去年超低息稅貸難復現。大新表示快將推新一輪稅務貸款。

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中銀香港於9月29日搶頭炮，率先宣布推出分期「易達錢」稅季貸款，以貸款額100萬元及還款期12個月計，最低稅貸息為1.68厘，較去年首次推稅貸的1.6厘，加價0.08個百分點或5%。而大眾財務的稅貸早自上年已推，截止期剛延至明年3月底，以貸款1萬元及12個月還款期計，息率為3.58厘，成功申請的合資格新客，有機會獲贈1萬元超市禮券。

ZA Bank：今年稅貸難「鬥平」搶客 變陣推提早還款免手續費【下一頁】

大新 （02356） 總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，銀行制訂稅季貸款的年利率時會考慮加息，以至資金成本上升的因素，但各銀行對稅貸有不同的市場策略，現時難以預測今年整體市場的税貸利率。

問及過去兩年大新均為最低稅貸息銀行，今年會否像去年推1.08厘超低息？鄧子健只簡言，大新銀行交稅「快應錢」即將推出，具體日期會稍後公布，屆時將在發布會詳細介紹其推廣優惠。

此外， 華僑永亨銀行回應本報查詢指，稅貸一向是該行最熱門的貸款產品之一，將推出稅務貸款早鳥優惠予客戶，讓客戶在息口趨升情況下靈活調配資金，以方便安排繳交稅款，並有充裕的流動性資金作消費。今年，華僑永亨將提供具競爭力的稅貸息率予優質的客戶，不論貸款金額及客戶類別，客戶均可享最直接的優惠，並以進取及積極的態度回應稅貸市場走勢。

華僑永亨認為，美國連番加息，港元拆息持續上升。在加息環境下，銀行資金成本定會提高，整體業界的私貸及稅貸息率會有上調空間，相信往年超低息的稅務貸款計劃難在今年復現。該行作出貸息調整時，會考慮一籃子因素，包括市場情況、客戶風險及客戶對息價的敏感度等。

華僑永亨發言人補充，隨著經濟慢慢復甦，之前受影響的行業，打工仔的收入亦見改善，市民消費意慾亦有所回升，經濟漸趨穩定，預計今年交稅人士對稅貸仍有一定需求，稅貸市場競爭持續熾熱。今年該行會繼續提供具競爭力的稅務優惠予客戶，並密切留意市場變化，適時作出調整，以回應客戶需求。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，由於利率及利息成本有所增加，預計業界今年普遍會調高稅貸利率。可是，相信個別銀行為積極吸納優質新客，仍會提供非常優惠的息率。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪