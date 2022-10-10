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【數碼生活】逾半數新加坡人　用App助理財及監測健康

科技 16:29 2022/10/10

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根據資訊通信媒體發展局（IMDA）的數據，2021年的移動滲透率為158.8%，這意味著每個新加坡居民擁有約1.6個移動用戶。（法新社）

醫療技術的進步延長了人的壽命，而智能手機等數碼工具也在健康長壽方面發揮重要作用。保誠新加坡（Prudential Singapore）發表報告《Digital for 100: Harnessing technology for longer lifespans》指出，多達54%新加坡人表示智能手機等移動設備及應用程式（App），是他們為長壽人生作準備的關鍵工具。

【WhatsApp數據】Meta起訴偽冒WhatsApp應用程式開發商　竊取約100萬用戶資料

保誠新加坡向800名25至65歲的新加坡居民進行調查，以了解數碼技術對長壽人生的影響。調查發現，分別有36%及27%受訪者表示，數碼工具對他們的財務管理和個人健康方面帶來積極影響。

理財方面，85%受訪者指出，他們熟悉使用網上銀行應用程式，70%人熟悉使用財務管理應用程式。在健康方面，73%受訪者表示他們熟悉使用監測身體健康的應用程式；以及67%人表示，他們懂得使用測量壓力和焦慮水平、或監測情緒的心理健康應用程式。

近半受訪者：數碼工具愈來愈複雜

根據資訊通信媒體發展局（IMDA）的數據，2021年的移動滲透率為158.8%，這意味著每個新加坡居民擁有約1.6個移動用戶。即使數碼工具的滲透率持續提高，但有49%受訪者反映，近年的數碼工具變得愈來愈複雜。

【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐

新加坡金融管理局金融技術總監Sopnendu Mohanty就表示，無論是金融還是其他應用程式，複雜性都阻礙了新加坡人的廣泛採用。因此技術公司和服務供應商有責任以最簡單的設計，構建他們的解決方案。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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