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【智能穿戴】生產力局「智能穿戴及鐘錶科技中心」開幕　提供「一條龍」測試技術支援

商業 16:22 2022/10/10

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香港生產力促進局（生產力局）宣佈，把轄下的「香港鐘錶科技中心」升格為「智能穿戴及鐘錶科技中心」。（生產力局圖片）

為配合香港推動「再工業化」及發展高端先進製造，並協助傳統鐘錶業把握升級轉型的機遇，香港生產力促進局（生產力局）宣佈，把轄下的「香港鐘錶科技中心」升格為「智能穿戴及鐘錶科技中心」。

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除提供智能製造顧問服務及技術支援外，該中心更是全港首個及唯一一個能同時測試及驗證智能穿戴及鐘錶原型的平台，旨在加快業界發展高增值穿戴研發成果商品化的步伐。

超過50項國際標準驗證服務

新開幕的「智能穿戴及鐘錶科技中心」為業界提供全面的智能生產綫及先進製造技術支援、新材料研發、工藝及產品設計的「一條龍」顧問服務及技術培訓等服務；亦同時提供超過50項符合國際及瑞士鐘錶業標準的獨立品質測試及驗證服務，當中包括原有的天文台級認證的「機械機芯天文台錶測試」，並提供智能穿戴測試及驗證服務。

增設「智能穿戴功能精準度測試」

    點擊圖片放大

 

隨著可穿戴裝置普及化，香港近年成爲亞太區中人均擁有最多穿戴裝置及使用率最高的地區。有見及此，生產力局於中心增設智能穿戴測試服務「智能穿戴功能精準度測試」。透過人工智能及傳感器打造肢體動作數據庫，為智能穿戴產品提供功能準確度測試，涵蓋計步、心率、血壓和血含氧量等方面，以回應市場需求。

生產力局主席陳祖恒表示：「近年，可穿戴技術是技術行業中增長最快的行業之一，智能穿戴的興起反映市場對產品有龐大需求，亦不再滿足於單一計時功能。為增強香港業界在全球的競爭力，生產力局與時並進，緊貼市場需要及提供相應的研發及技術支援方案。」

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記者：李智美

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