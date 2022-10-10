【華置127】華置甘比陳凱韻：樓價短期有壓力　但長遠仍看好香港樓市

華人置業 （00127） 行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比）表示，華置早前夥拍信和置業 （00083） 及市建局合作發展的觀塘凱匯銷情不俗，反映本港樓市依然有一定需求，雖然樓價短期會有壓力，但長遠仍然看好香港樓市，集團會保持審慎積極態度，未來亦有機會在本港參與投地。

未有回應恒大相關提問

陳凱韻指，集團目前銷售項目不多，以持有收租物業為主，滿意寫字樓出租率，而且今年商場生意已有所好轉，未來會在全球各地如英國，美國，加拿大等地尋找合適投資機會，內地大城市亦在考慮之列。

不過，陳凱韻對於中國恒大 （03333） 的相關提問，她一概未有回應。



華置現時英國有4個物業項目，包括早前公布斥資約4.29億英鎊重建的倫敦項目120 Fleet Street。陳凱韻指，120 Fleet Street的拆遷工序已在今年8月開展。



行政長官李家超將於下周三（19日）發表《施政報告》，陳凱韻表示，期待屆時有好政策令香港受惠，又提到政府經常向各行各業詢問意見，公司包括其中。防疫政策方面，她指，社會有好多意見，政府不容易平衡各方需求。

捐1800萬人民幣助內地女童求學

慈善項目方面，集團今年8月向四川「促進涼山女童教育發展」項目捐贈1,800萬元人民幣，三年內資助當地3,000名女童求學，並會在三個縣市建設友好空間，為她們提供學習場所。



另外，陳凱韻透露，公司將深水埗地舖以市價租予非牟利慈善機構「愛．傳遞」，在深水埗開設餐廳「秀樺廚房」，店舖為特殊人士提供就業機會，劉鑾雄慈善基金將出錢資助項目，預料11月初開業。她補充，劉鑾雄慈善基金及相關人士自1991年以來累計捐出逾42億元，往後會繼續投入慈善項目。

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編輯：葉志偉