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【港元定存】1年港元定存息最高4厘 中銀滙豐罕有頻加存息

15:57 2022/10/10

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中銀及滙豐罕有1周兩連加港元定存息。

港元定期存款的搶客戰激鬥連場，今天（10月10日）滙豐全面加定存息0.3厘，連同中銀香港 （02388） 於上周六（8日）也加短中長息，兩大發鈔行繼上周一（3日）出招以來，約一周內罕有兩連加。交銀香港也全面加息，當中半年及1年加至3.7厘。

回顧10月開局首周，雖然只得4個交易天，竟破天荒多達19間大小銀行加息，包括3間發鈔行輪流作突擊。

專家指，金管局早前又再接錢，明天（11日）銀行總結餘將失守1200億元，僅得1193.24億元，本港呈走資憂慮；況且，去年10月推的跨境理財通，市傳保本賺息的定期存款受捧，遂令業界在年底前積極作攻防戰，亦須為來年吸新錢提早備戰。

滙豐5個月內 已11度加息

滙豐自5月24日至今，短短5個月內已11度加息。比拼發鈔行港元定存息率，勇進的渣打香港 （02888） 孖招齊發，上周五（7日）大加1年期息率0.5厘，新息率報3.3厘，入場費為1萬元新錢；此外，渣打又推4厘超高息，回報追貼銀債的保底息，該存款計劃須透過分行、電話指示或其My RM平台開立，以門檻200萬元全新資金計，一年後收息8萬元。

而滙豐今天調升1年期息率0.3厘至3.1厘；中銀於上周六加0.3厘，報2.8厘；半年期年息方面，渣打同樣有兩個選擇，分別為3.8厘及3厘新關，兩者皆冠絕發鈔行，中銀及滙豐新近齊加0.3厘至2.8厘。3個月期年息方面，中銀大幅提高0.5厘，新報2.3厘，險勝滙豐剛上調0.3厘至2.2厘，渣打此短存僅1.4厘，且只供中小企客戶。

計及中小行的港元定存高息榜，東亞 （00023） 提供3個月定存享8.8厘，為冠絕全城的高息王，其起存額為1000元，但以上限1萬元計，合資格新客料期內賺息220元，這迎新獎賞早於8月29日在BEA App推出，10月底截止。至於市面第2大高息王是集友及恒生 （00011） ，7天齊享6厘年息。

半年期年息呈雙冠王，恒生及渣打皆報3.8厘。1年期息率由渣打的4厘居首，緊接其後是3間虛銀：匯立（WeLab Bank）、平安壹賬通及livi bank的3.8厘。

美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅【下一頁

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至於上周追趕加息快車者，除了集友等傳統銀行外，還有虛擬銀行勇於應戰。盡管上半年6間虛銀共蝕16.78億元，但燒錢作風不手軟。匯立新推兩年期享3.98厘的超高年息，平安壹賬通兩連加1年港元定存息，累升1.1厘，新報3.8厘。

那邊廂，比拼虛銀的港元定存息，1個月期年息以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的2.5厘摘冠。3個月年息是小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘稱王。4個月期年息以中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank的3厘最高。

半年期年息方面，livi bank及TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立，齊報3.6厘而摘冠。1年期息率以livi bank、PAOB及匯立的3.8厘奪冠，跑贏工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）的3.3厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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