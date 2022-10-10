煤氣公司應對氣候變化之努力獲多方認可

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）近日獲MSCI調升ESG評級，從「BBB」級上調至「A」級。MSCI ESG評級根據公開數據及資料衡量公司面對財務上重要的環境、社會及管治（ESG）風險時的韌性。

▲ 煤氣公司獲MSCI調升2022年ESG評級，從「BBB」級上調至「A」級。

是次評級調升肯定了煤氣公司在管理其重要ESG風險及機會時所作的努力，當中的範疇包括碳排放、健康與安全，以及管治。MSCI ESG Research在最新發表的煤氣公司ESG評級報告中，表彰公司「與同行相比採取穩健措施減少碳排放」之進展，同時認同公司的「中期減碳目標及擴展使用清潔能源的策略均有效協助達至其碳中和目標」。



煤氣公司在其2021年ESG報告中提到，公司會透過兩項中期減碳目標，致力在2050年或以前實現碳中和，包括在2025年或以前（1）將集團營運過程產生的温室氣體排放減少10%（與2020年基準年相比），以及（2）每年為環境減少1,000萬噸温室氣體排放。除了減少公司營運上的碳排放外，煤氣公司同樣支持其價值鏈中其他企業減低温室氣體排放。在2022年9月，煤氣公司首批碳中和石腦油船運從澳洲抵達香港。是次運送航程超過6,000海里，當中所產生的超過1,300噸二氧化碳當量，已由一個獲驗證碳標準認證的柬埔寨REDD+項目抵消。REDD+項目旨在促進減緩和適應氣候變化、維護生物多樣性、同時亦創造社區和生物多樣性的共同效益。

▲ 環保促進會主席施永青（右）及行政總幹事何惠萍（左）頒發聯合國可持續發展目標香港成就獎大獎予煤氣公司常務董事黃維義（中）。

煤氣公司在其價值鏈中為減少温室氣體排放所做的努力亦得到環保促進會的嘉許。公司最近在聯合國可持續發展目標香港成就獎2022中獲頒四個獎項，包括大獎、項目獎項（金獎及影響力）及機構獎項（可持續發展機構—銀獎）。煤氣公司今次能在眾多參與企業中脫穎而出，成為唯一的大獎得主，足證公司在促進聯合國可持續發展目標（SDG）方面的傑出成就。

▲ 煤氣公司於聯合國可持續發展目標香港成就獎2022連奪四獎。

煤氣公司常務董事黃維義表示：「煤氣公司是次獲得四個獎項，成績令人鼓舞。煤氣公司在業務發展中一直支持相關的可持續發展目標，特別是目標13『氣候行動』。我們致力於2050年或之前透過能源轉型和創新實現碳中和。為達成此目標，公司正積極開拓包括光伏和儲能項目等智慧能源業務，生產生物天然氣的有機廢物資源利用項目，以及配備太陽能集熱器的燃氣除濕項目等。這些行動將推動我們轉型為清潔能源公司，為低碳未來作出貢獻。」



煤氣公司透過投資多個可持續項目，為國家的30-60雙碳目標作出貢獻。公司亦會持續推行減低碳排放的措施，創造可持續的未來。



(特約)