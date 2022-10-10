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法國煉油廠罷工持續產量減6成 民眾排兩個鐘入油

環球社會熱點 16:02 2022/10/10

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法國多間煉油廠持續罷工，全國煉油廠總產量料減超過6成。法國民眾爭相搶購汽油，部分地區油站外更排起長龍，司機要等候近兩小時入油。

諾貝爾文學獎得主促法國民眾示威 抗議馬克龍應對通脹不力 【下一頁】

左翼CGT工會率領一班煉油廠工人罷工，指公司在能源價格高企期間賺取暴利，要求公司為工人加薪抵抗通脹。其中道達爾（TotalEnergies）遭工人要求加薪1成。

道達爾集團旗下三大油廠都停擺，包括位於諾曼第的最大煉油廠，及位於北部弗蘭德斯（Flanders）的一個燃料庫，工會成員已經罷工近兩周。

至於另一企業埃克森美孚（ExxonMobil）的談判行動亦已持續數周。

由於民眾搶購燃油，部分油站外排起長龍，司機要輪候近兩個小時入油。巴黎周邊的法蘭西島地區和法國北部更成為重災區。

法國女作家奪文學獎 自傳體作品呈現個人記憶根源 【下一頁】

至於在東南部地區，有一名30多歲男子於油站等候入油時，遭另一名司機指控其插隊。這名男子遭對方襲擊需入院留醫。

路透社估計是次罷工行動，導致法國煉油廠總產量急跌超過6成。道達爾周日（9日）提議，只要罷工行動結束，公司願意提前展開年度薪酬談判。

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責任編輯：鄭錦玲

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