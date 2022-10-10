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【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態

科技 15:30 2022/10/10

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Signal最近測試的限時動態功能，與其他對手有何不同之處？

不少港人注重通訊軟件私隱程度，近年在本港興起的Signal就因為在收集用戶數據方面，較Meta旗下的WhatsApp、Instagram、Facebook少，因此成功吸引不少用戶轉會。Signal近日更計劃引入限時動態新功能，讓用戶以新方式與聯絡人通訊，分享影片、圖像、文字等多媒體內容。

Signal在近日網誌指出，目前正在進行限時動態功能測試，有興趣試用的話，也可登記成為Beta版用戶。如果遇到錯誤、應用程式故障，或Android與iOS之間的不一致以及類似問題，也可在相對應的#beta-feedback主題中反映。

【WhatsApp數據】Meta起訴偽冒WhatsApp應用程式開發商　竊取約100萬用戶資料

【IG廣告】Instagram個人檔案、瀏覽頁面也將加入廣告　推出AR廣告公開測試版

用戶可選擇關閉整個功能

事實上，其他通訊軟件包括Snapchat，以及Meta的Instagram、Facebook、WhatsApp早已引入限時動態功能，在24小時後便會自動刪除用戶分享的多媒體內容。而一向強調保護用戶私隱的Signal，將有何不之處？

Signal網誌上提到，用戶可以控制與誰人分享限時動態，包括所有Signal聯絡人，Signal群組成員，以及自定義的朋友列表。對方也可以留言、給予反應和分享其限時動態。另對於不想使用該功能的用戶，更可在設定頁面中，選擇關閉整個功能，讓 Signal回歸原始模式。

【網絡安全】八成社交通訊App收集用戶信息　專家：或盜用身份進行欺詐

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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