【Signal新功能】同IG有咩分別？　Signal推Beta版測試　引入限時動態

▲ Signal最近測試的限時動態功能，與其他對手有何不同之處？

不少港人注重通訊軟件私隱程度，近年在本港興起的Signal就因為在收集用戶數據方面，較Meta旗下的WhatsApp、Instagram、Facebook少，因此成功吸引不少用戶轉會。Signal近日更計劃引入限時動態新功能，讓用戶以新方式與聯絡人通訊，分享影片、圖像、文字等多媒體內容。

Signal在近日網誌指出，目前正在進行限時動態功能測試，有興趣試用的話，也可登記成為Beta版用戶。如果遇到錯誤、應用程式故障，或Android與iOS之間的不一致以及類似問題，也可在相對應的#beta-feedback主題中反映。

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用戶可選擇關閉整個功能

事實上，其他通訊軟件包括Snapchat，以及Meta的Instagram、Facebook、WhatsApp早已引入限時動態功能，在24小時後便會自動刪除用戶分享的多媒體內容。而一向強調保護用戶私隱的Signal，將有何不之處？

Signal網誌上提到，用戶 可以控制與誰人分享 限時動態，包括所有 Signal聯絡人，Signal 群組成員，以及 自定義 的朋友列表。對方也可以留言、給予反應和分享其限時動態。另對於不想使用該功能的用戶，更可在設定頁面中，選擇關閉整個功能，讓 Signal回歸原始模式。

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責任編輯：張寶燕

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