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【諾貝爾獎】新晉醫學得主被拋入池塘 同事歡呼慶祝

環球社會熱點 15:40 2022/10/10

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2022年度諾貝爾獎大部分得主已經揭曉，其中醫學獎由瑞典遺傳學家帕布獨得。一眾同事得知帕布獲得諾貝爾獎時十分興奮，更將他扔進池塘中慶祝。諾貝爾獎社交平台官方帳戶亦有上載相關影片，並指儀式通常用於慶祝有人獲得博士學位，但同事決定以同樣方式為帕布慶祝。

瑞典遺傳學家獲諾貝爾醫學獎 表揚已滅絕人類基因組和進化發現 【下一頁】

帕布（Svante Pääbo）憑藉在已滅絕的人類基因組和人類進化方面的發現，奪得諾貝爾醫學獎殊榮。消息公布後，帕布獲得大量恭賀。帕布同事亦對獲獎消息感到興奮，決定為他慶祝。其同事拍攝的影片顯示，帕布在一眾同事的歡呼聲中被拋進池中。雖然他好快就已適應，亦有人向他拋出救生圈。

諾貝爾獎機構亦有在其官方Instagram上載影片，並標明落水者身份正是帕布，事發地點就是其任職的德國馬克斯普朗克進化人類學研究所（Max Planck Institute）。帖文同時指，該儀式通常用於慶祝學生取得博士學位，但帕布團隊亦決定以該儀式慶祝他獲諾貝爾。

諾貝爾文學獎得主促法國民眾示威  抗議馬克龍應對通脹不力 【下一頁】

影片上載數小時後，就已獲得逾21萬次觀看及逾3.1萬人讚好，亦獲得大量轉載。有網民留言表示，非常欣賞相關慶祝方式，亦有網民戲指方式可以令人保持振奮。

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責任編輯：李俊儀

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