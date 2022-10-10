▲ 【FWD】富衛調查：亞洲大眾重視心理健康 惟僅三分之一人願意尋求協助

富衛集團（FWD）發布全球心理健康調查結果，發現亞洲大眾十分重視心理健康卻甚少尋求協助，65% 亞洲受訪者認為心理健康在未來一年將成為最關鍵的議題之一，惟僅三分之一人願意尋求協助。

富衛集團與獨立研究公司Blackbox合作，今年6月至 7 月期間，在16 個國際市場採訪超過1萬名受訪者，其中包括香港、柬埔寨、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南，旨在了解大眾對心理健康議題的見解和想法，以改善整體情緒健康。

調查： 心理健康問題依然被污名化

調查發現，心理健康問題在全球受到的關注日益增加，但在社會上依然被污名化，74%受訪者表示，自己 （16%） / 與他們關係密切 （28%） / 或疏遠（30%） 的人曾遭受心理健康方面的困擾。

而且亞洲受訪者更重視自救而非尋求協助，當中只有34%願意與他人公開討論相關問題；31%亞洲受訪者相信將「心理健康」重新命名有助令大眾敞開心扉。

76%受訪者有意探索保險方案應對心理健康挑戰

調查又指出，亞洲人對心理健康保險感興趣，76%受訪者有意探索保險方案來應對心理健康的挑戰；40% 亞洲受訪者表示治療費用是尋求外界協助的最大障礙。

富衛集團常務董事兼營運總監Sim Preston 表示，雖然心理健康愈來愈被重視，尤其是在亞洲，但社會上的污名和治療費用仍然令大眾在尋求所需協助時卻步，作為一間保險公司，亦期望能提供更全面的心理健康保障。

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編輯：李哲毅