▲ 【香港經濟】大華銀行料今年香港經濟收縮0.7% 施政報告料推出更多措施以推動經濟重回正軌

金融機構陸續調低今年香港經濟預測，大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，考慮到上半年的經濟表現，預計香港今年本地生產總值（GDP）將收縮0.7%，低於政府預期，當中第三季和第四季GDP將分別恢復至按年溫和增長0.7%和1.8%。

展望2023年，由於比較基數較低、內需隨旅客回歸而逐步復甦，以及內地經濟可望企穩，將抵銷市場對全球需求的悲觀情緒，帶動香港明年經濟增長3.5%。

李國基指，行政長官李家超於10月19日發表首份施政報告，預計將推出更多措施以推動經濟重回正軌，重點措施包括與內地通關，以及全面取消防疫限制措施等，將有助顯著改善經濟前景。

通脹方面，由於港元與美元掛鈎，加上本地需求疲弱，港元相對穩定將繼續抑制物價上漲，而兩地通關是主要的上行風險，該行已將今年及2023年的整體消費物價指數預測分別更新至1.9%及2.9%。

李國基預期，鑑於聯儲局繼續加息，預期香港銀行同業拆息（HIBOR）將進一步上升，而隨人民幣貶值，中資企業對港元的需求增加，亦可能導致本地銀根進一步收緊。

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編輯：陳韻妍