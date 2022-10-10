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【蘋果統一規格】永別Lightning頭？　彭博預測6大蘋果產品2024年前轉用Type-C

科技 14:41 2022/10/10

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除了iPhone以外，蘋果還需要為其他使用Lightning接頭的蘋果入門款iPad、AirPods耳機、Mac電腦配件，全數轉換為USB Type-C接頭。

歐盟新法規規定由2024年秋季開始，USB Type-C將成為歐盟地區銷售的智能手機、平板電腦、電子閱讀器、鍵盤、電腦滑鼠、GPS設備、數碼相機、耳機、電子遊戲機和便攜式揚聲器的標準充電插口。是次歐盟新法規統一USB Type-C規格，預料對一向使用Lightning接頭的iPhone製造商蘋果影響最大。除了iPhone以外，蘋果還需要為其他使用Lightning接頭的蘋果AirPods耳機、Mac電腦配件，全數轉換為USB Type-C接頭。

【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外

【大屏幕比拼】iPhone 14 Plus香港正式開賣　售7,699元起（附iPhone 14 Pro Max及13 Pro Max規格比較）

彭博名記者Mark Gurman在最新一期Power On專欄中預測，蘋果會在2024年前，為以下6大蘋果產品，包括下一代耳機與電腦配件換上USB Type-C接頭：

  • AirPods無線耳機
  • AirPods Pro降噪無線耳機
  • AirPods Max罩耳式耳機
  • 精妙鍵盤（Magic Keyboard）
  • 精妙滑鼠（Magic Mouse）
  • 精妙觸控板（Magic Trackpad）

iPad擬今年起全面轉用Type-C

至於iPad等平板電腦方面，蘋果早已將旗下產品陸續轉用USB Type-C接頭，目前僅剩下入門款式、平價iPad維持Lightning充電接頭。因此預計在今年底推出的新一代iPad，也將換上USB Type-C充電接頭，同時意味著iPad產品線將首先全面告別Lightning接口。

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max大升級　實試動態島+4K電影拍攝（多圖+有片）

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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