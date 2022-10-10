【烏克蘭戰爭】基輔再遭襲擊致多死 市中心傳被導彈轟炸（第三版）

烏克蘭首都基輔為與俄羅斯戰爭初期一大轟炸對象，但俄軍襲擊已久未發生。周一（10日）當地再次傳出爆炸聲，有指是俄軍導彈襲擊所致。有目擊者稱，市中心有建築物冒出黑煙。據多間外國媒體報稱，基輔傳出最少4次爆炸。基輔警方表示，轟炸導致多人死傷。

（第三版更新死傷人數）

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基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）在通訊軟件Telegram表示，市中心Shevchenskivskyi區域傳出兩次爆炸聲。目擊者向路透社表示，市中心有建築物冒出黑煙，並有爆炸聲傳出。傑素高促請首都居民盡快到避難所，空襲警報持續響起，俄羅斯恐怖分子的威脅仍然持續。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，指俄方嘗試摧毀烏克蘭，並把烏克蘭從地球表面消滅，呼籲民眾小心安全，切勿離開避難所，希望大家堅持及指烏克蘭會維持強大。內務部官員Anton Gerashchenko表示，基輔一處相信是兒童遊樂場的地方被轟炸。緊急服務發言人表示，轟炸中有人死傷，但未提供確實人數。

路透社引述基輔警方報稱，周一早上的轟炸導致最少5人死亡，12人受傷。

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美國有線新聞網絡（CNN）的當地團隊報稱，在周一早上8時左右（香港時間中午1時左右）聽見兩次爆炸聲，同日當地時間上午9時30分再傳出兩次爆炸。英國廣播公司駐基輔記者在報道時，背景明顯傳出導彈來襲及爆炸聲。

現場片段

社交平台上亦有疑似現場照片，部分人稱今次是俄軍導彈襲擊，但烏軍及時攔截。基輔在俄烏戰爭初期經常受導彈襲擊，但隨戰線持續向東部及南部擴展，基輔已良久未有傳出同類事件。最後一次針對的襲擊回溯至6月。

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責任編輯：吳漢培