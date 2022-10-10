【烏克蘭戰爭】基輔再遭空襲致10人死亡 普京指是嚴厲回應恐襲（第五版）

烏克蘭首都基輔周一（10日）再次傳出爆炸聲，是俄軍導彈襲擊所致。有目擊者稱，市中心有建築物冒出黑煙。據悉基輔傳出最少4次爆炸，烏克蘭境內多個地區同被轟炸。基輔警方表示，轟炸導致10死60傷。烏軍聲稱，俄方發射近80枚導彈，烏軍成功攔截超過一半。

（第五版更新普京發言）

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空襲發生後數小時，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指這是俄方對「恐怖襲擊」的「嚴厲回應」（harsh response），絕不可能對相關罪行不作回應。

普京揚言，若果對俄羅斯的攻擊持續，俄方將會繼續作出「嚴厲回應」，而回應規模自然是看俄方受襲程度。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，指俄方嘗試摧毀烏克蘭，並把烏克蘭從地球表面消滅，呼籲民眾小心安全，切勿離開避難所，希望大家堅持及指烏克蘭會維持強大。

澤連斯基其後再發表聲明，指俄軍攻擊能源供應設施及平民，意圖製造恐慌氣氛。他亦提及，俄軍有使用伊朗製導彈。

烏軍高層將領稱俄軍周一發射75枚導彈，攻擊多個城市的不同目標，烏軍成功攔截其中的41枚。

同時，西部利沃夫（Lviv）與捷爾諾波爾（Ternopil）﹑中南部聶伯羅州（Dnipro）﹑西北部日托米爾（Zhytomyr）及東南部扎波羅熱地區（Zaporizhzhia）均有被轟炸。

基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）在通訊軟件Telegram表示，市中心Shevchenskivskyi區域傳出兩次爆炸聲。目擊者向路透社表示，市中心有建築物冒出黑煙，並有爆炸聲傳出。傑素高促請首都居民盡快到避難所，空襲警報持續響起，俄羅斯恐怖分子的威脅仍然持續。

內務部官員表示，基輔一處相信是兒童遊樂場的地方被轟炸，轟炸中有人死傷，但未提供確實人數。

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美國有線新聞網絡（CNN）的當地團隊報稱，在周一早上8時左右（香港時間中午1時左右）聽見兩次爆炸聲，同日當地時間上午9時30分再傳出兩次爆炸。英國廣播公司（BBC）駐基輔記者在報道時，背景明顯傳出導彈來襲及爆炸聲。

現場片段

社交平台上亦有疑似現場照片，部分人稱今次是俄軍導彈襲擊，但烏軍及時攔截。基輔在俄烏戰爭初期經常受導彈襲擊，但隨戰線持續向東部及南部擴展，基輔已良久未有傳出同類事件。最後一次針對基輔的襲擊回溯至6月。

中國外交部發言人毛寧周一在例行記者會上重申了中方在烏克蘭問題上的立場，表示希望俄烏衝突各方能夠通過對話協商妥善解決分歧，同時稱中方同各方都保持著溝通。

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責任編輯：吳漢培