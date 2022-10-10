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《The Crown》下月播第5季 加王夫婚外情傳聞捱轟

環球社會熱點 14:08 2022/10/10

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串流平台Netflix製作的英劇《The Crown》下月將會播出第五季，劇情多處引起爭議。英女王伊利沙伯二世離世不久之際，有指《The Crown》第五季會加插已故菲臘親王的婚外情傳聞，被批評對英女王不敬。

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英媒《鏡報》引述Netflix內部消息人士指，製片人堅持於第5季加入劇情，描繪菲臘親王（Prince Philip）與女性密友Penelope Knatchbull的婚外情傳聞。

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Penelope現年69歲，丈夫的外祖父為菲臘親王舅父蒙巴頓伯爵，因此兩人現實中既為朋友亦是親戚關係。

《鏡報》指第五季劇情提到，菲臘親王向Penelope抱怨他與英女王的婚姻，而且更有親密摸手等場面。

英國皇室前新聞秘書阿比特（Dickie Arbiter）駁斥菲臘親王與Penelope有婚外情的傳聞，指Netflix加入上述殘忍而且是垃圾一般的劇情，傷害了人們的感受。

而且《The Crown》第五季將於11月9日播出，距離英女王離世日期僅約兩個月。阿比特認為菲臘親王與英女王現已安息，此舉使人反感。

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此外，劇組無視英國王儲威廉王子（Prince William）的意願，堅持於第五季重演其亡母戴安娜王妃（Princess Diana）接受英國廣播公司（BBC）專訪的情節，也遭到外界批評。

英國廣播公司（BBC）去年已承認1995年英國已故戴安娜王妃專訪中，記者巴希爾（Martin Bashir）偽造銀行賬單騙取戴安娜信任令其接受訪問。

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責任編輯：鄭錦玲

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