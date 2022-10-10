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【新地0016】瑞銀成新地高鐵西九龍總站上蓋項目首個主要租戶　租用最高9層涉25萬平方呎

股市 13:46 2022/10/10

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【新地0016】瑞銀成新地高鐵西九龍總站上蓋項目首個主要租戶　租用最高9層涉25萬平方呎

新鴻基地產 （00016） 宣布，瑞銀將會進駐位於高鐵西九龍總站上蓋的發展項目，成為首個主要租戶，項目預計2025年內落成，瑞銀將於2026年初開始進駐。瑞銀將租用項目最高一座大樓的最高9層，總樓面面積約25萬平方呎，瑞銀在香港的營運單位將遷入這座新大樓。

項目提供260萬平方呎的寫字樓樓面

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團很榮幸瑞銀成為項目的首個主要租戶，他們落戶西九龍，充分肯定了西九龍作為香港商業核心區的地位，亦是對香港這國際金融中心投下信心一票。郭炳聯指，項目提供260萬平方呎的寫字樓樓面，以及約60萬平方呎的零售樓面，將與毗鄰的環球貿易廣場（ICC）發揮聯動效益，成為集團在西九龍另一個地標性項目。

瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，全新的辦公室設計將會按瑞銀所需而建，旨在提升同事的工作效率、團隊合作及福祉，新辦公室優越的地理位置，將讓集團更有效與大灣區及内地主要城市、以至世界各地接軌。

提供超過10萬平方呎的休憩用地

郭炳聯補充，項目由國際著名的扎哈‧哈迪德建築師事務所（Zaha Hadid Architects）負責設計，將會打造成世界頂級的可持續發展及環境友善建築物，預計可獲得六項重要的綠色及WELL建築標準認證註。項目設有多元化的綠色及健康元素，包括提供超過10萬平方呎的休憩用地，當中設有開放予公眾的戶外觀景台，而一條長1.5公里的西九花園綠徑將把項目與佐敦、油麻地等區與西九海濱連繫起來。

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編輯：陳韻妍

港股 國際金融中心 環球貿易廣場 財富及資產管理 瑞銀 可持續發展 高鐵 大灣區 郭炳聯 新鴻基地產（00016）

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