【力保霸權】 抗衡中俄 美國推「北極地區國家策略」

美國白宮在10月7日公布北極圈十年策略計劃，內容包括增加軍事演習，以便能在北極地帶與俄羅斯、中國相互抗衡。

這個名稱為「北極地區國家策略」（National Strategy for the Arctic Region）的計劃，是 美國外交政策關於北極地區。此外，美國的國內政策阿拉斯加州是北極政策的一部分。2013年，當時美國總統奧巴馬在白宮發布了《北極地區國家策略》，重點強調了3個領域：促進美國的安全利益，追求負責任的北極地區管理以及加強國際合作。

從2013年報告公布之後，俄羅斯在北極地帶部署了大量軍事資源，也讓區域裏的軍事基地、空軍基地進行現代化革新，同時安排了新的沿海飛彈系統及防空飛彈系統。另外，俄軍潛水艇同樣獲得升級，軍事演習與軍事訓練活動都有增加。

如今拜登政府舊事重提。新策略指出，北極人口逾400萬，擁有豐富天然資源和獨特生態系統地區，正經歷一場戲劇性轉變。

新策略包括4個主要部分：安全、氣候變遷和環境保護、持續經濟發展以及國際合作。策略承認內政與外交沒有明確界限，「在這個動盪的時期，對內對外，美國必須都穩坐領導地位。」策略強調，俄烏戰爭使美俄在北極的合作「幾乎不可能」，「我們將擴大與地區盟友和夥伴的合作，維護國際法則與規範。」

在經濟方面，該策略指出，北極冰層融化盡管是「氣候變化加速的明顯指標」，卻也帶來了機遇。策略稱，「美國政府將幫助創造條件，促進阿拉斯加和整個北極地區負責任、包容和透明的經濟發展」，其方式包括基礎設施發展，和支持那些為當地社區增加機會的產業。

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編輯 : 沈春生