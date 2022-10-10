【iPhone誤判】iPhone 14車禍偵測通報出錯　玩過山車當意外

▲ iPhone 14系列新增「車禍偵測」功能，惟日前竟然出現了iPhone 14錯誤將用戶玩過山車當成意外並自動報警的情況。

蘋果在近日推出的iPhone 14系列旗艦手機、Apple Watch新型號Apple Watch Series 8以及Apple Watch Ultra中，均有新增「車禍偵測」功能，惟日前竟然出現了iPhone 14錯誤將用戶玩過山車當成意外的情況。

該iPhone 14車禍偵測功能利用全新動作感測器及演算法，當偵測到嚴重車禍發生時，會要求用戶回報，若10秒內未收到回應，則將自動撥打緊急電話。可是，原來當iPhone 14偵測到用戶在過山車上的急轉彎和急煞時，也會錯誤當作發生車禍而報警。據《華爾街日報》報道，美國近日已發生數宗執法人員接獲相關的錯誤通報後前往主題樂園的事件。

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美國沃倫縣 已發生6宗錯誤報警

《華爾街日報》記者Joanna Stern分享，其中一通來自iPhone自動通報的電話，發生在用戶仍坐在美國 中西部最受歡迎的主題樂園之一「國王島主題樂園」（Kings Island Amusement Park）的過山車時，回播這通報警電話，甚至可聽到背景有來自過山車乘客的尖叫聲。

該位記者又指出，國王島主題樂園的所在沃倫縣（Warren County）已發生6宗蘋果裝置因遊樂設施而錯誤報警的事件，另在全美各地也陸續傳出類似的案例。

建議用戶把手機放下 或轉飛航模式

不過外媒亦指出，原本將手機帶上過山車已非合適，主題樂園亦會有指示牌提示用戶不應該帶上手機或其他裝置玩過山車，另再加上蘋果的車禍偵測功能可能會出現誤判，因此建議用戶把手機留在地面上，或轉為飛航模式。

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責任編輯：張寶燕

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