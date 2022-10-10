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北韓模擬核武襲南韓 金正恩：無必要與敵軍對話

環球社會熱點 13:44 2022/10/10

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北韓近日多次試射導彈，當地局勢再次引起關注。北韓官媒報道，北韓於上月底至近月出期間多次演習。北韓領袖金正恩第核武部隊表現給予高度評價，並指無必要與敵軍對話。官媒聲稱，演習模擬用核武攻擊南韓。據報，金正恩觀摩彈道導彈發射及及前線炮兵隊等部隊訓練。

北韓導彈飛越日本領空墜太平洋  5年來首次 【下一頁】

《朝中社》周一（10日）報道，金正恩於上月25日至本月9日期間，指導北韓軍隊多次軍事行動演習。他對北韓核武部隊表現給予高度評價，指部隊在任何時刻及突發情況下，亦能始終迅速精準地反應及核實情況。朝中社聲稱，今次演習模擬北韓如何用核武襲擊南韓的軍方指揮設置﹑主要港口及機場。

報道指，金正恩期間觀摩北韓核武部隊先後發射多枚彈道導彈。在10月6日至8日期間，他亦觀摩北韓人民軍前線炮兵部隊及航空部隊的射擊訓練﹑9月25日凌晨的搭載戰術核武彈頭模擬彈道導彈發射訓練，以及10月4日飛過日本的中遠程彈道導彈試射等。據悉，北韓空軍是次首次出動逾150架戰鬥機，進行大規模航空攻擊綜合演習。

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金正恩表示，透過是次實戰演習，更堅定地確信可以賦予核武部隊任何重大軍事任務，包括威懾及爭取戰爭主導權等。金正恩認為，演習驗證北韓戰爭威懾力，亦證明國家核防禦準備情況的可信度，及向敵軍就北韓應對態度及核攻擊能力發出警告。

金正恩表示，北韓密切關注局勢危機。他指敵軍在軍事威脅的情況下，依然提出對話及談判，但北韓與敵人無話可說，亦無對話必要。金正恩指，北韓將密切關注朝鮮半島不穩定環境及敵軍軍事行動，必要時會積極落實一切軍事反制措施。

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責任編輯：李俊儀

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