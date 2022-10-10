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耶倫警告 石油減產勢危及全球經濟

環球社會熱點 13:10 2022/10/10

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石油輸出國組織及其盟友（OPEC）早前宣布，將於11月起每日大幅減產200萬桶石油。美國財長耶倫警告，在石油價格急升時減產對全球經濟增長毫無幫助亦不明智，可能損害全球經濟。

IMF料下調全球經濟增長預測 警告步向更不穩定世代 【下一頁】

耶倫（Janet Yellen）周日（9日）受訪時表明，OPEC的決定「無幫助及不智」（unhelpful and unwise）。她指不確定石油減產最終會帶來甚麼影響，但可以肯定今次決定在現時全球形勢下並不恰當，認為減產可能危及全球經濟。

耶倫擔心發展中國家承受最大衝擊，表示與各國交流，嘗試解決各種難題，並考慮集體行動是否合理。美國政府上周曾批評，OPEC及盟友減產是地緣政治行動。

另外，耶倫亦批評盟友財政援助烏克蘭的速度不夠迅速，指現時各盟友金援烏克蘭的進度過於緩慢，部分國家更尚未兌現承諾提供援助。

世銀估計烏克蘭今年經濟大收縮 多過俄羅斯8倍 【下一頁】

國際貨幣組織（IMF）本周將在美國首都華盛頓舉行會議，估計有來自全球逾190國家的代表出席。會議預料商討俄烏戰加劇的全球通貨膨脹﹑各國在通脹下的合作不足﹑環球加息潮及俄烏戰爭的影響。

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責任編輯：吳漢培

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