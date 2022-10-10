【俄烏戰情】烏克蘭核電廠遭砲擊 靠柴油機供電維持核安全

聯合國國際原子能總署8日表示，歐洲最大核電廠、烏克蘭扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠因為遭到新一輪砲擊而失去外部電力系統，目前仰賴緊急柴油發電機供電。

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國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）表示，札波羅熱核電廠1條750千伏特的電綫8日凌晨1時被切斷，這座電廠目前由俄羅斯部隊占領。

烏克蘭國家核能公司（Energoatom）則將責任歸咎於俄羅斯，稱扎波羅熱核電站因遭到俄軍的砲擊而無法向外供應電力。

Energoatom表示，該工廠目前正從備用柴油發電機中獲取部分電量，以滿足核電站自身的需求。

該公司在社交媒體上發文稱，「柴油發電機將自動啟動。在這種模式下，核電站的柴油供應足夠使用10天。」

由於整個核電廠目前只能依賴應急柴油發電機來確保重要的核安全與安保功能；所以除非能夠重新建立可靠的廠外電力，否則運營方將無法重新啟動反應堆。

俄羅斯國家核電公司（Rosenergoatom）的高級官員Renat Karchaa周五曾表示，俄羅斯專家正在努力重啟扎波羅熱核電站的5號和6號反應堆，並補充道，這個重啟過程可能需要「大約一周」。

羅戈夫還指出，在核電站再次運行之前，需要解決電網問題，損壞的電線必須盡快修復。

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編輯 : 沈春生