【農業發展】 科技「種豬」新法 打造百億元生意

中芯種業這家豬育種服務商，對於大眾毫不起眼，但在養豬行業可說是創新科技，t對於國內養豬業來說，可以扭轉過去依靠外來種豬的局面。近日，中芯種業獲得23.3億人民幣種子輪融資，東成種豬、華農資產、現代種業發展基金有限公司、廣東省種業集團投資。

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中芯種業是一家種豬育種服務商，專注於農業服務領域，主要從事種豬育種業務，擁有自主培育的6大品種12大品系種豬產品。若說這種種成就能讓中國從「養豬大國」走向「養豬強國」未必言之尚早，但肯定能提升國內養豬業的產能及質素。

中芯種業已經擁有自主培育的6大品種12大品系種豬產品。在養豬業，育種就是該賽道的「芯片公司」，俗稱「豬芯片」，這是一項艱難的技術。與芯片相比，每代芯片的研發周期大約3至4年，而種豬需要10年。

吳珍芳博士是中芯種業的靈魂人物，在其帶領下，華南農業大學與溫氏食品集團股份有限公司共同建立起國家生豬種業工程技術研究中心，並帶領200多人的團隊，在全基因組選擇、體細胞克隆、配套系選育、育種新材料創制等方面取得了重要突破。

目前，中芯種業在種豬方面已佔國內市場份額的20%。據國家官方數據，2021年全國出欄的生豬數量約6.71億頭，中芯種業已經能滿足其中14.9%的需求；而在2020年的數據顯示，國內的種豬進口數量約2萬頭，佔市場份額約30%到40%，雖然目前對進口豬的依賴仍然存在，但這一現狀正在漸漸扭轉。

此次增資，溫氏股份、中芯種業承諾，中芯種業在2022年至2024年實現的種豬銷售量合計不低於約63.79萬頭，2025年至2027年合計銷量不低於約86.45萬頭。最低值均為其資產評估報告銷量預測數的80%。按照其承諾，截至2030年末，中芯種業的粵系曾祖代原種豬將實現國產替代率達到15%以上。

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編輯 : 沈春生