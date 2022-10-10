▲ 【互聯網裁員】傳騰訊收購計劃擱淺 內地黑鯊手機5成職位被裁撤

有內媒指，曾傳出被騰訊 （00700） 收購的遊戲手機品牌黑鯊正在大幅收縮職位數量，而VR項目更是裁撤的重災區，並引述知情人士稱，騰訊對黑鯊的收購計劃擱淺，或是導致黑鯊裁員的一大原因。

報道指，黑鯊近期正在大幅收縮職位數量，此次職位裁撤涉及公司各個部門，裁員比例近50%。其中，VR項目為裁撤的重災區，年初招聘的大量VR業務員工被裁撤，仍處於試用期的崗位均一次性取消。知情人士表示，騰訊對黑鯊的收購計劃擱淺，或是導致黑鯊裁員的一大原因。

騰訊收購黑鯊的消息在今年年初傳出，當時傳出收購後，黑鯊整體將併入由任宇昕主導的騰訊集團平台與內容事業群，並致力於開發VR硬件。其中，騰訊將提供VR內容，而黑鯊則提供VR硬件入口。

不過今年5月傳出騰訊疑因監管問題已放棄收購黑鯊。有內媒再引述知情人士稱，騰訊確實已投資黑鯊，所以儘管黑鯊未能整體併入騰訊旗下，但雙方或改以投資形式進行合作。

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編輯：李哲毅