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【美股期貨】道指期貨續跌15點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

股市 12:20 2022/10/10

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美股動態不斷更新

美股上周五下挫後，美股期貨周一於亞洲時段續向下，其中，道指期貨跌15點，納指期貨跌27點或0.2%。市場本周焦點將落於周四公布的9月美國CPI物價指數，另外同日FOMC將會公布會議紀錄。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%

即市走勢︰

【17：55】道指期貨跌15點，納指期貨跌27點或0.2%

【12：02】道指期貨跌125點，報29228點；標指期貨跌17點，報3636點；納指期貨跌57點或0.5%，報11044點。

【11：47】【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口　料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響

【08：57】【AMZN】亞馬遜向歐洲電動貨車及卡車車隊投資逾10億歐元　鼓勵投資電動車、建設更多公共充電基礎設施

【07：30】美股上周五下跌。美國就業數據強勁，令通脹進一步上升的風險增加，加大儲局大幅加息壓力，資金再拋售債券，道指挫630點或逾2%，報29296點；納指挫420點或3.8%，報10652點；標指急跌2.8%，報3639點。

即睇美股收市︰

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港股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

責任編輯︰梁浩碩

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