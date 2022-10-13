【美股期貨】美國CPI數據公布前　道指期貨升36點、納指期貨升0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周四於亞洲時段靠穩，其中道指期貨升36點，納指期貨升11點或0.1%。美國今日將會公布9月CPI及核心CPI，另會公布上周初領失業救濟人數。

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即市走勢︰

【12：12】道指期貨升36點，報29297點；標指期貨升5點，報3594點；納指期貨升11點或0.1%，報10852點。

【12：00】【芯片大戰】台積電據報獲美國發出一年期豁免 擴充南京廠房

【11：40】【全球最大基金】貝萊德芬克：已見通脹回落跡象 因何事批「事實對某些美國人不重要」？

【10：48】【烏克蘭戰爭】美國據報擬全面禁制俄羅斯鋁材流通

【10：46】【英鎊危機】英國養老基金為應付追加保證金的要求 近日不斷拋售股票

【10：25】【油價走勢】油組第四度調低全球能源需求預測 料今年全球經濟增長2.7%

【10：00】【美國加息】聯儲局會議紀錄：通脹高得令人無法接受 需要維持更嚴格的政策立場

【08：36】【TSLA】馬斯克新攪作賣「燒燶頭髮」香水速賺100萬美元 呼籲購買好讓他買下Twitter

【07：34】【芯片大戰】芯片製造商ASML要求美國員工 停止為中國客戶提供服務

【07：10】【芯片大戰】美3大芯片供應商 據悉從長江存儲撤離員工

【06：27】【英鎊危機】英國加息料至少1厘 英鎊漲1%兌港元越8.7 央行單日買債破紀錄

==以下10月12日（周三）股市==

美國9月份生產物價指數（PPI）按月加速，工廠批發成本價上升，反映通脹壓力持續，增加儲局急加息預期。聯儲局公布9月議息會議紀錄顯示，官員們傾向於在短期內，實現加息至限制性水平 ；預期利率將維持在較高水平一段時間，直至通脹回落。

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美股反覆偏軟，道指收市跌28點，報29210點；標指跌11點，報3577點；納指跌9點或0.1%，報10417點。

美滙指數曾升0.33%至113.592；日圓再創24年新低，低見146.97兌每美元，跌0.76%。

美國按揭銀行家協會（MBA）公布，家庭按揭平均利率報6.81厘，創16年高 ； 樓市則繼續面對利率收緊的衝擊。

滙市異動，英鎊大升、日圓大跌。英倫銀行緊急買債計劃，縱使業界要延長，但央行仍鐵定周五結束，反映央行判斷債市已回穩，亦能予市場信心，下一步是要看財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）提早於月底公布的財政預算，會否令市場意外，繼續有大幅減稅計劃。IMF亦罕有提議英國政府要與央行合作。

不過，英國長年期債息上升，30年期債息突破5厘，創央行干預以來高位。由於債券投資者對資產穩定的要求更高，若短期有風險，或觸發部份投資者沽貨避險，拉高債息。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：06】美國財政部拍賣320億美元10年期國債，得標利率3.930%，9月12日得標利率為3.330%，投標倍數2.34，前次為2.37。

【01：01】美國白宮新聞秘書：總統拜登不認為經濟會出現衰退

【00：13】美國能源信息署（EIA）預計2022年紐約原油價格為95.74美元/桶，之前預計為98.07美元；預計2023年為88.58美元，之前預計為90.91美元。

預計2022年布蘭特原油價格為102.09美元/桶，之前預計為104.21美元；預計2023年為94.58美元，之前預計為96.91美元。

【23：59】美油、布油跌幅均擴大至逾2%。紐約原油跌2.17%，報86.65美元；布蘭特原油跌2.48%，報91.94美元。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌0.39%，法股跌0.25%，英股跌0.86%，泛歐STOXX 600指數跌0.53%

【23：21】英國兩年期債息跌幅擴大，英國財政部將央行資產購買工具擴大1000億英鎊

英國兩年期債息跌26個基點，暫報4.03厘。10年期債息企穩4.44厘，此前一度漲至4.63厘。英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，授權將英國央行資產購買工具增加1000億英鎊至9660億英鎊，以適應臨時的國債購買計劃。

【23：21】市場消息：美國考慮禁止進口俄羅斯鋁。美股有色冶金板塊拉升，美國鋁業（美：AA）漲超7%，世紀鋁業（美：CENX）漲4.3%。

【22：00】美股走勢反覆，觀望業績，道指走勢較納指佳，道指升百點，標指升0.1%，納指跌0.1%。

【21：30】道指開市跌87點 納指跌0.3%

【20：53】【英鎊危機】IMF促英國政策與英倫銀行配合 指財政與貨幣政策不能背道而馳

【20：30】【美國經濟數據】美國9月PPI 8.5% 超預期 30年按揭固定利率升至6.81厘

【19：44】【META】Meta新VR頭盔售1萬元 微軟助陣勢增應用

【19：28】【美股焦點】IMF專家：美股再跌兩成絕對有可能

【19：04】【第四季展望】富達：美國經濟明年80%機率硬著陸 建議加碼配置現金、中國股市「很多機會」

【18：05】道指期貨升195點，納指期貨升111點或1%

【16：15】【英鎊危機】英倫銀行否認延長買債傳聞 重申如期周五結束

【14：46】【鱷王警告】達里奧：「完美風暴」正在形成 經濟痛苦將蔓延

【12：20】道指期貨升128點，報29394點；標指期貨升17點，報3617點；納指期貨升64點或0.6%，報10909點。

【11：45】【瑞信重組】美國司法部據報正調查瑞信是否仍在協助美國客戶隱瞞資產 瑞信：不能容忍逃稅行為

【11：09】【美國經濟】拜登：美國人不用為衰退做準備 衰退可能僅非常輕微

【10：51】【韓國加息】南韓央行加息半厘、基準利率升至3厘水平 央行委員會：繼續加息是合理舉動

【10：33】【日圓走勢】日圓跌穿日本政府9月干預匯市時水平 兌美元低見146.3、每百日圓兌港元見5.362

【10：13】【美國經濟】耶倫：美國金融市場正常運作 美元強勢源於資金流至安全市場

【08：31】【儲局官員】梅斯特：沒有必要調整縮表計畫 預計加息力度將略高於儲局預測中值

【08：02】【烏克蘭戰爭】馬斯克否認曾與普京直接談論烏克蘭問題 承認18個月前談太空

【07：18】【芯片大戰】英特爾據報裁員數以千計 最快月內公布

【06：48】【英鎊危機】英倫銀行促養老基金完成重整：計劃只餘3天 業界冀起碼多兩周

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

==以下10月11日（周二）股市==

美債息高企，10年期債息一度突破4厘水平，納指率先跌穿2年低位後續受壓；道指低開後不久轉升，中段升勢曾擴至超過400點，尾市升幅幾全蒸發。

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道指收市升幅收窄至36點，報29239點；標指跌23點，報3588點；納指跌115點或1.1%，報10426點。

道指成份股Amgen（美：AMGN）獲美國政府採購2.9億美元輻射疾病治療藥物，大摩唱好，Amgen股價升5.72%。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，英國金融市場穩定性面臨嚴重風險，任何市場干預措施都只能屬暫時性質，央行在本周末預料結束緊急救市行動，基金公司只有3天時間來做好最壞準備。歐股收市挫0.56%。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，持續高通脹率顯示儲局進一步加息仍有必要，需要進一步收緊政策來平抑物價，市場波動水平可能將高於往常。

她指儲局承諾使用所有工具來降低通脹，居高不下且持續的通脹仍是經濟面臨的最大挑戰，預計未來幾年美國經濟增長乏力。

高盛發表評估報告認為，鑑於金融條件收緊、俄烏地緣衝突升溫、經濟陷入低增長，以及受高通脹夾擊，美股進一步下行的可能性較上升為高。

即市走勢︰

【01：13】歐市周二尾盤，英國30年期債息漲11.6個基點，報4.799厘，美股盤初曾漲至即市高位4.827厘，連續七個交易日上漲，創8月份以來最長連漲天數，不斷逼近9月28日頂部5.142厘——當天最終跌逾百個基點失守4厘整數位心理關口。

【01：08】美國10年期債息再度撲向3.9厘，現報3.8939厘。

【01：07】墨西哥已開始年度石油對沖，以鎖定2023年的油價，墨西哥對沖基金將油價鎖定在每桶75美元左右

【00：46】道指漲405點，至即市高位29608點；成份股Amgen（美：AMGN）股價升逾6%， 另一隻成份股連鎖藥房Walgreens Boots Alliance股價漲逾3.6%。

【00：17】瑞士信貸（美：CS）跌逾2%，報4.39美元。消息稱，瑞士信貸面臨美國稅務調查，以及參議院對帳戶的調查。

【00：09】美聯儲官員梅斯特講話稱仍需加大加息力度後，道指自即市高位回落，標指及納指再度轉跌。

【00：02】美滙指數加速下跌，跌幅達0.5%，最低觸及112.56。此前聯儲局報告顯示消費者對通脹預期出現回落，或影響此後進一步加息決策。美股因此由跌轉漲，道指一度漲逾1%。

【23：05】歐股收市下跌，德股跌0.43%，法股跌0.13%，英股跌1.06%，泛歐STOXX 600指數跌0.56%

【23：05】紐約聯儲報告：消費者1年期通脹預期降至5.44%，此前為5.75%；3年期通脹預期升高為至2.91%，此前為2.76%

【22：56】Amgen股價升幅擴大至近8%，道指倒升逾300點

【22：40】道指現時倒升52點，因成份股Amgen（美：AMGN）獲大摩唱好。值得留意的是，Amgen獲美國政府採購2.9億美元輻射疾病治療藥物「Nplate」，Amgen升7%。

【22：24】納指受累債息高，一度跌1.8%，道指曾跌128點。

【21：30】道指跌78點、納指跌0.6%

【20：58】【美元危機】摩根資產管理：美滙強勢可能引發下一場危機

【20：25】【美國經濟數據】美國小型企業信心指數超預期

【20：24】【中概股審計】新東方跌8.7% 遭美證交會按外國公司問責法識別

【19：59】【投資銀行】高盛：料2024年瑞信將面臨達80億美元資本缺口

【19：06】【美股焦點】傳奇交易員指美股再跌一成才見底 通脹像擠牙膏般易放難收

【17：41】【美股焦點】高盛指美國經濟未夠差、聯儲局轉鴿時機未到 美股仍有下跌風險

【17：00】【金融中心】俄羅斯公司據報尋求借香港避西方制裁 冀了解在港集資事宜

【14：47】【英鎊危機】英國失業率跌至48年最低、因國民離開勞動市場？ 英倫銀行擴大買債範圍至指數掛鈎國債

【14：13】【教育股】好未來搞直播帶貨被質疑抄東方甄選 帶貨主播：模仿並不丟人

【13：44】【日圓走勢】岸田文雄撐央行超寬鬆政策 日圓再逼上月干預時水平、兌港元續低於5.4算

【12：31】美國10年期債息率升至4厘。

【12：29】美國2年期債息率升至4.345厘，為2007年8月以來新高。

【12：07】美股期貨未止跌，道指期貨跌149點，報29111點；標指期貨跌18點，報3607點；納指期貨跌46點或0.4%，報10938點。

【10：02】【全球經濟】IMF及世銀警告：全球三分一經濟體將會今明兩年遇「技術性衰退」

【09：13】【儲局官員】聯儲局副主席布雷納德︰加息抗通脹同時要保持謹慎 小心緊縮政策的滯後效應

【08：15】【美國加息】Cathie Wood︰聯儲局在抗通脹的強硬立場上可能犯上錯誤 增加通縮式崩潰風險

【07：36】【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退 美股恐先瀉20%後再瀉20%

==以下10月10日（周一）股市==

全球經濟衰退風險上升，加上俄烏緊張局勢升溫，歐美股反覆受壓，納指跌至兩年低。

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英倫銀行出招，市場憂慮救LDI基金，變相增加放水效應，英鎊受壓，刺激美滙突破113關，令整體滙市波動。英國央行將結束臨時買債措施，英國債價下跌，債息上升。

道指曾倒跌逾280點，收市跌93點，報29202點；標指跌27點，報3612點；納指跌110點或1.04%，報10542點。歐股收市回吐0.4%，科技股跌1.9%。美滙指收升0.36%，報113.088。美國哥倫布日，債市休市，納指下跌或反映債息上升。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，美國可能在未來6個月至9個月陷入經濟衰退，全球經濟屆時也可能一起陷入衰退。通脹高企與利率上升壓力構成主要問題，俄烏戰爭持續及不可預知的變化，加上歐洲經濟實際上已經陷入衰退，都將拖累美國經濟下行 。

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯認為，需迅速加息至令官員安心的水平，從而避免過度加息的風險。

俄軍周一向烏方多個地區發動導彈攻擊，在首都基輔等地至少造成11死、64傷。俄總統普京表示，導彈攻擊是為報復烏方炸毀克里米亞大橋的「恐怖主義行為」，普京警告，將進一步打擊烏克蘭基礎設施，俄羅斯襲擊目標包括庫爾斯克核電站和TurkStream管道。

市場本周焦點將落於周四公布的9月美國CPI物價指數，另外同日FOMC將會公布會議紀錄。

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉 市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%

即市走勢︰

【23：07】【美股焦點】高盛大摩齊睇淡美股季績 指宏觀經濟風險加劇

【22：17】【儲局官員】埃文斯：預計明年初加息至略高於4.5厘 美國經濟仍有軟著陸機會

【22：06】【英鎊危機】惠譽料英國明年經濟萎縮擴大至1% 今年底基準利率見4.25厘

【22：55】道指倒跌89點或0.3%，納指一度升0.2%，其後走勢受壓，現跌1.4%

【22：20】美股反彈乏力，道指曾189點，高見29485點，納指一度升0.2%，其後股市走勢受壓，道指僅升30點，納指跌0.7%，美國哥倫布日，債市休市，納指下跌或反映債息上升。

【21：32】納指倒跌

【21：30】美國哥倫布日，債市休市，股市維持正常。道指開市升164點，納指升0.1%

【19：00】【歐洲通脹】立陶宛9月CPI達24% 歐央行委員預期續大幅加息

【18：09】【諾貝爾獎】QE之父聯儲局前主席伯南克等人獲諾貝爾經濟學獎 表揚在金融危機及銀行研究貢獻

【17：31】【日圓走勢】美滙升穿113 日圓再創24年新低、每百日圓兌5.39港元 華僑永亨：利差因素為日圓貶值最大推動力

【16：38】【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續 2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡

【15：14】【英鎊危機】英倫銀行擴大未來5天買債規模至100億英鎊 推臨時擴大抵押品回購工具計劃

【17：55】道指期貨跌15點，納指期貨跌27點或0.2%

【12：02】道指期貨跌125點，報29228點；標指期貨跌17點，報3636點；納指期貨跌57點或0.5%，報11044點。

【11：47】【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口 料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響

【08：57】【AMZN】亞馬遜向歐洲電動貨車及卡車車隊投資逾10億歐元 鼓勵投資電動車、建設更多公共充電基礎設施

【07：30】美股上周五下跌。美國就業數據強勁，令通脹進一步上升的風險增加，加大儲局大幅加息壓力，資金再拋售債券，道指挫630點或逾2%，報29296點；納指挫420點或3.8%，報10652點；標指急跌2.8%，報3639點。

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責任編輯︰梁浩碩