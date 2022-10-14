【美股市況】零售數據放緩　英鎊回軟　道指跌147點　納指跌1.7%（不斷更新）

美股昨日經歷大奇蹟日後，美滙美債息均有所回落，道指高開後最多升390點，但英鎊滙價回軟，道指倒跌147點；納指亦倒跌1.7%；標普500指數升跌.1%。

英國首相卓慧思見記者後，英鎊滙價轉弱，兌美元曾低見1.1158。美滙指數則再次升穿113水平，花旗認為，美元可能會繼續上揚，直至全球經濟放緩觸底，且增長重新加速。在這之前，美元是「最安全的藏身之處」，尤其是美元相對其他貨幣提供了收益溢價。

【英鎊危機】卓慧思：將繼續提高企業稅「讓市場相信政府的財政紀律」 侯俊偉接替關浩霆任英國財相（不斷更新）

美國9月零售銷售按月增長持平，低於預期的升0.2%，顯示市場開始縮減購買力，聯儲局加息舉動有初步成效。

美國9月進口物價指數按月跌1.2%，跌幅較預期1.1%為多，物價跌幅高於預期有助降低通脹。

美國8月企業存貨按月升0.8%，較預期0.9%為低。

美國10月密歇根大學消費者信心指數初值報59.8，為今年4月以來新高，高過預期58.8。

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即市走勢：

【23：20】道指跌147點，納指跌1.7%

【22：15】道指高開後最多升390點，但英鎊滙價急挫，道指倒跌超過100點；納指亦倒跌1.3%；標普500指數升跌.1%。

【20：55】【美股業績】花旗上季收入及純利均勝預期、惟投行業務表現欠佳 盤前升0.8%

【20：25】【美股業績】摩根士丹利上季收入純利均遜預期 加息影響企業收購及上市時機 盤前跌逾2%

【19：55】【美股業績】摩根大通第三季純利跌17%仍勝預期 盤前升2% 加息累及投行業務表現

【17：35】美滙再撲113水平，道指期貨偏軟，現跌100點或0.3%；納指期貨跌0.6%；標普500指數期貨跌0.4%。

【12：52】道指期貨延續昨日升勢，現升182點或0.6%；納指期貨升0.6%；標普500指數期貨升0.65%。

【11：35】【美國經濟】摩通戴蒙：美國難以「軟著陸」 加息壓通脹總比滯脹好

【11：07】【美元走勢】美元何時見頂？ 花旗：要待全球經濟放緩結束及儲局減息

【10：31】【TWTR】Twitter文件揭馬斯克正受聯邦政府調查

【09：10】【NFLX】Netflix美國下月初推含廣告方案 月費6.99美元、較Disney+同類計劃低1美元

債券現部署收益率達7厘？花旗陳正犖教你第四季資產配置策略，即睇【ET財智Talk】

==以下10月13日（周四）股市==

美股大奇蹟日，通脹數據差，令道指先跌549點，其後英國傳好消息，英鎊急升，美滙指數急回，道指紓壓即大幅反彈，最多升957點，低位反彈1507點，高見30168點，截至今晨4時（即收市），道指升827點或2.8%，收報30038點；標指升2.6%，收報3669點；納指升2.2%，收報10649點。

值得留意的是，雖然美股強勁技術反彈，但不反映美國加息憂慮已經消除，11月2日市場已幾乎認定加息0.75厘，12月再加息0.75厘，到達4.75厘的水平。

即睇美股收市：

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明星科技股普遍上揚，Netflix（美：NFLX）漲逾5%，英特爾（美：INTC）漲逾4%，英偉達（美：NVDA）、微軟（美：MSFT）漲約3%，蘋果（美：AAPL）漲逾3%。

美國9月消費物價指數（CPI）按年漲8.2%，超過市場預期；核心CPI按年漲6.6%，創40年新高。

英國《太陽報》報道，英國首相卓慧思（Liz Truss）可能會放棄明年維持公司稅不變的承諾，按照前首相約翰遜之前的計畫提高稅率。

另外，英國Sky新聞報道，卓慧思正在積極討論財小型政預算是否取消當中的一些措施，但未知道當中的變化，或延遲一些企業稅的轉變。

不過，財政大臣關浩霆其後表明在稅收立場未有任何改變，亦不會辭職。

英鎊曾急升2.5%，兌美元高見1.138，兌港元高見8.9311。

美國10年期債息曾突破4厘，尾市回落至3.96厘水平；2年期債息亦由4.52厘高位回順。美滙指數跌0.7%，退守112關。歐元升0.7%，日圓跌0.25%，兌美元報147.28。

摩根大通行政總裁戴蒙周四在華盛頓一個行業會議上表示，在聯儲局通過加息來遏制通脹之際，美國經濟實現軟著陸希望渺茫。

戴蒙表示，聯儲局可能無法在不引發經濟衰退下給經濟降溫。但戴蒙稱自己對主席鮑威爾有完全的信心和信任，在儲局著力遏制物價壓力之時，經濟滯脹顯然比其他多數可能的結果都糟糕。戴蒙稱，鑑於通脹率持續高企，「直覺」告訴他，聯邦基準利率可能必須高於許多經濟學家預測的4%至4.5%水平。

巴克萊在美國通脹數據發布後上調對聯邦基金利率的預期。該行仍預計11月加息75個基點，但12月的加息預測，從50個基點上調至75個基點。該行經濟學家Jonathan Millar表示，加息將使得基金利率目標區間在2月提高至5.00至5.25%，高於之前預期的4.50至4.75%，並且認為9月核心服務數據特別令人擔心，並預計聯儲局將在未來幾次會議上，進行更激進的前置加息。

富國銀行亦認為，美國9月CPI可能鎖定美聯儲再次加息75個基點。

貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder表示，CPI報告意味聯儲局在11月加息75個基點幾乎板上釘釘，金融市場將考慮12月和2023年繼續激進加息的可能性。Rieder表示，從最新公布的CPI數據來看，整體趨勢延續，可能會使儲局更加果斷。美國經濟正在放緩，但數據尚未跟上，是典型的貨幣政策滯後效應。

【美國通脹】拜登：物價太高 首要任務打擊通脹

即市走勢︰

【04：08】美股費城銀行指數收漲5.2%，創7月15日以來最大單日漲幅。

【03：48】俄羅斯天然氣工業股份公司總裁米勒表示，為修復北溪受損管道，可能需要更換大部分管道，修復工作將持續不止一年。米勒稱，目前大段管道充滿了海水。

【03：25】微軟內部宣布成立一個新團隊，名為工業元宇宙核心。該團隊將專注於創建身臨其境的軟件界面，用於為發電廠、工業機器人和運輸網絡等應用提供動力的工業控制系統。

【03：19】美國10年期債息漲5.34個基點，報3.9496厘：兩年期債息漲16.40個基點，報4.4551厘

【03：10】標普500指數漲幅擴大至3%，能源板塊漲4.4%領跑，金融板塊漲約4.3%，科技板塊漲逾3.5%，可選消費板塊漲1.37%墊底。

【02：50】美股持續走高，道指漲幅擴大至3%，納指及標指漲逾2.4%。

【02：34】國際原油期貨結算價漲逾2%。紐約11月原油期貨收漲1.84美元，漲幅2.11%，報89.11美元，四日來首次上漲。

【01：47】紐約12月黃金期貨收跌0.50美元，報1677.00美元。

【01：01】Netflix（美：NFLX）將推出廣告支持的服務，每月6.99美元。Netflix股價漲2%

【00：38】歐洲央行管委Kazaks表示，歐洲央行應該在10月加息75個基點，12月再來一次大幅加息。隨後歐央加息速度應放緩，但可能會輔之以其他措施，如縮表。

【00：35】美股航空股板塊造好，瑞安航空漲5%，達美航空、捷藍航空漲3%，聯合大陸航空、西南航空均漲2%。

【00：17】美國30年期固定抵押貸款利率升至6.92%

美國住房抵押貸款金融巨頭房地美（Freddie Mac）公布數據，截至當地時間10月13日一周，美國30年期固定抵押貸款的平均利率為6.92%，高於前一周的6.66%。這是自2002年4月以來的最高水平。去年同期的30年固定利率為3.05%。

【00：09】歐系貨幣兌美元漲幅進一步擴大。歐元兌美元漲1%至0.9799，英鎊兌美元漲2.5%至1.1380。

【23：54】英國《太陽報》報道，英國首相卓慧思（Liz Truss）可能會放棄明年維持公司稅不變的承諾，按照前首相約翰遜之前的計畫提高稅率。

英鎊急升2.2%，兌美元高見1.1364，兌港元高見8.92。

危機紓緩，環球股市造好，道指最多升716點，納指最多升2.3%。

【23：48】 蘋果與高盛合作推出高收益儲蓄帳戶

根據公司聲明，蘋果與高盛合作推出面向蘋果信用卡客戶的高收益儲蓄帳戶。未來幾個月，蘋果信用卡用戶將能夠免費開設該新帳戶，沒有最低存款要求，也沒有最低餘額要求。

【23：45】歐股收市造好，德股升1.51%；法股升1.04%；英股升0.35%；泛歐STOXX 600指數升0.85%

【23：00】美股午市個別發展，道指曾跌549點，其後在摩通、高盛、麥當勞及雪佛龍大升帶領下，道指倒升77點，納指曾跌3.2%，午市跌0.6%。

【21：30】道指開市急跌503點，納指跌2.8%

【21：28】道指期貨曾跌590點

【20：55】【美國加息】美國11月加息1厘機會率突增加

【20：45】美國通脹全面惡化，美國大幅加息預期升溫，環球股滙市場爆災情，道指期貨曾跌484點，在英國傳出好消息後，道指期貨一度升389點，其後高位回落881點；納指期貨由升1.5%倒跌3.1%。

美國10年期債息突破4厘。美滙指數升0.3%，報113.68。

歐元跌0.6%，低見0.9635，日圓跌0.4%，兌美元低見147.5。

【19：54】【英鎊危機】英政府傳讓步 英鎊升逾1% 兌港元撲8.87關

【19：10】【美股業績】貝萊德第三季收入跌15% 單季資產管理規模跌逾5000億美元、淨吸資額4年低位

【18：26】【中概股審計】中概股倘遭美國強制除牌 陳翊庭：港交所第二上市股份交易不受影響

【16：48】【美元定存】美元1年定存息最高4.3厘息 中資行罕有搶吸美金

【16：21】【日本旅遊】日航JAL自12月起增加日本往返香港航班 以應對商務和旅遊需求

【15：19】【日圓走勢】IMF撐日本央行維持寬鬆貨幣政策 日圓迫近147、兌港元徘徊5.34算

【14：39】【UNIQLO母企】迅銷成日圓貶值贏家、全年多賺6成創新高 匯兌收益逾千億日圓

【12：29】數據強勁美元強勢不止 日圓跌破干預水平尋底

【13：44】【芯片大戰】台積電第三季盈利增8成勝預期、5納米製程收入首超7納米 另據報內地廠房獲美國批出一年期豁免

【12：37】【大行看法】東亞聯豐：市場料在高通脹和經濟衰退兩大憂慮不斷拉鋸 中國經濟復甦步伐取決會否改變清零政策

【12：12】道指期貨升36點，報29297點；標指期貨升5點，報3594點；納指期貨升11點或0.1%，報10852點。

【12：00】【芯片大戰】台積電據報獲美國發出一年期豁免 擴充南京廠房

【11：40】【全球最大基金】貝萊德芬克：已見通脹回落跡象 因何事批「事實對某些美國人不重要」？

【10：48】【烏克蘭戰爭】美國據報擬全面禁制俄羅斯鋁材流通

【10：46】【英鎊危機】英國養老基金為應付追加保證金的要求 近日不斷拋售股票

【10：25】【油價走勢】油組第四度調低全球能源需求預測 料今年全球經濟增長2.7%

【10：00】【美國加息】聯儲局會議紀錄：通脹高得令人無法接受 需要維持更嚴格的政策立場

【08：36】【TSLA】馬斯克新攪作賣「燒燶頭髮」香水速賺100萬美元 呼籲購買好讓他買下Twitter

【07：34】【芯片大戰】芯片製造商ASML要求美國員工 停止為中國客戶提供服務

【07：10】【芯片大戰】美3大芯片供應商 據悉從長江存儲撤離員工

【06：27】【英鎊危機】英國加息料至少1厘 英鎊漲1%兌港元越8.7 央行單日買債破紀錄

==以下10月12日（周三）股市==

美國9月份生產物價指數（PPI）按月加速，工廠批發成本價上升，反映通脹壓力持續，增加儲局急加息預期。聯儲局公布9月議息會議紀錄顯示，官員們傾向於在短期內，實現加息至限制性水平 ；預期利率將維持在較高水平一段時間，直至通脹回落。

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美股反覆偏軟，道指收市跌28點，報29210點；標指跌11點，報3577點；納指跌9點或0.1%，報10417點。

美滙指數曾升0.33%至113.592；日圓再創24年新低，低見146.97兌每美元，跌0.76%。

美國按揭銀行家協會（MBA）公布，家庭按揭平均利率報6.81厘，創16年高 ； 樓市則繼續面對利率收緊的衝擊。

滙市異動，英鎊大升、日圓大跌。英倫銀行緊急買債計劃，縱使業界要延長，但央行仍鐵定周五結束，反映央行判斷債市已回穩，亦能予市場信心，下一步是要看財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）提早於月底公布的財政預算，會否令市場意外，繼續有大幅減稅計劃。IMF亦罕有提議英國政府要與央行合作。

不過，英國長年期債息上升，30年期債息突破5厘，創央行干預以來高位。由於債券投資者對資產穩定的要求更高，若短期有風險，或觸發部份投資者沽貨避險，拉高債息。

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即市走勢︰

【01：06】美國財政部拍賣320億美元10年期國債，得標利率3.930%，9月12日得標利率為3.330%，投標倍數2.34，前次為2.37。

【01：01】美國白宮新聞秘書：總統拜登不認為經濟會出現衰退

【00：13】美國能源信息署（EIA）預計2022年紐約原油價格為95.74美元/桶，之前預計為98.07美元；預計2023年為88.58美元，之前預計為90.91美元。

預計2022年布蘭特原油價格為102.09美元/桶，之前預計為104.21美元；預計2023年為94.58美元，之前預計為96.91美元。

【23：59】美油、布油跌幅均擴大至逾2%。紐約原油跌2.17%，報86.65美元；布蘭特原油跌2.48%，報91.94美元。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌0.39%，法股跌0.25%，英股跌0.86%，泛歐STOXX 600指數跌0.53%

【23：21】英國兩年期債息跌幅擴大，英國財政部將央行資產購買工具擴大1000億英鎊

英國兩年期債息跌26個基點，暫報4.03厘。10年期債息企穩4.44厘，此前一度漲至4.63厘。英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，授權將英國央行資產購買工具增加1000億英鎊至9660億英鎊，以適應臨時的國債購買計劃。

【23：21】市場消息：美國考慮禁止進口俄羅斯鋁。美股有色冶金板塊拉升，美國鋁業（美：AA）漲超7%，世紀鋁業（美：CENX）漲4.3%。

【22：00】美股走勢反覆，觀望業績，道指走勢較納指佳，道指升百點，標指升0.1%，納指跌0.1%。

【21：30】道指開市跌87點 納指跌0.3%

【20：53】【英鎊危機】IMF促英國政策與英倫銀行配合 指財政與貨幣政策不能背道而馳

【20：30】【美國經濟數據】美國9月PPI 8.5% 超預期 30年按揭固定利率升至6.81厘

【19：44】【META】Meta新VR頭盔售1萬元 微軟助陣勢增應用

【19：28】【美股焦點】IMF專家：美股再跌兩成絕對有可能

【19：04】【第四季展望】富達：美國經濟明年80%機率硬著陸 建議加碼配置現金、中國股市「很多機會」

【18：05】道指期貨升195點，納指期貨升111點或1%

【16：15】【英鎊危機】英倫銀行否認延長買債傳聞 重申如期周五結束

【14：46】【鱷王警告】達里奧：「完美風暴」正在形成 經濟痛苦將蔓延

【12：20】道指期貨升128點，報29394點；標指期貨升17點，報3617點；納指期貨升64點或0.6%，報10909點。

【11：45】【瑞信重組】美國司法部據報正調查瑞信是否仍在協助美國客戶隱瞞資產 瑞信：不能容忍逃稅行為

【11：09】【美國經濟】拜登：美國人不用為衰退做準備 衰退可能僅非常輕微

【10：51】【韓國加息】南韓央行加息半厘、基準利率升至3厘水平 央行委員會：繼續加息是合理舉動

【10：33】【日圓走勢】日圓跌穿日本政府9月干預匯市時水平 兌美元低見146.3、每百日圓兌港元見5.362

【10：13】【美國經濟】耶倫：美國金融市場正常運作 美元強勢源於資金流至安全市場

【08：31】【儲局官員】梅斯特：沒有必要調整縮表計畫 預計加息力度將略高於儲局預測中值

【08：02】【烏克蘭戰爭】馬斯克否認曾與普京直接談論烏克蘭問題 承認18個月前談太空

【07：18】【芯片大戰】英特爾據報裁員數以千計 最快月內公布

【06：48】【英鎊危機】英倫銀行促養老基金完成重整：計劃只餘3天 業界冀起碼多兩周

==以下10月11日（周二）股市==

美債息高企，10年期債息一度突破4厘水平，納指率先跌穿2年低位後續受壓；道指低開後不久轉升，中段升勢曾擴至超過400點，尾市升幅幾全蒸發。

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道指收市升幅收窄至36點，報29239點；標指跌23點，報3588點；納指跌115點或1.1%，報10426點。

道指成份股Amgen（美：AMGN）獲美國政府採購2.9億美元輻射疾病治療藥物，大摩唱好，Amgen股價升5.72%。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，英國金融市場穩定性面臨嚴重風險，任何市場干預措施都只能屬暫時性質，央行在本周末預料結束緊急救市行動，基金公司只有3天時間來做好最壞準備。歐股收市挫0.56%。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，持續高通脹率顯示儲局進一步加息仍有必要，需要進一步收緊政策來平抑物價，市場波動水平可能將高於往常。

她指儲局承諾使用所有工具來降低通脹，居高不下且持續的通脹仍是經濟面臨的最大挑戰，預計未來幾年美國經濟增長乏力。

高盛發表評估報告認為，鑑於金融條件收緊、俄烏地緣衝突升溫、經濟陷入低增長，以及受高通脹夾擊，美股進一步下行的可能性較上升為高。

即市走勢︰

【01：13】歐市周二尾盤，英國30年期債息漲11.6個基點，報4.799厘，美股盤初曾漲至即市高位4.827厘，連續七個交易日上漲，創8月份以來最長連漲天數，不斷逼近9月28日頂部5.142厘——當天最終跌逾百個基點失守4厘整數位心理關口。

【01：08】美國10年期債息再度撲向3.9厘，現報3.8939厘。

【01：07】墨西哥已開始年度石油對沖，以鎖定2023年的油價，墨西哥對沖基金將油價鎖定在每桶75美元左右

【00：46】道指漲405點，至即市高位29608點；成份股Amgen（美：AMGN）股價升逾6%， 另一隻成份股連鎖藥房Walgreens Boots Alliance股價漲逾3.6%。

【00：17】瑞士信貸（美：CS）跌逾2%，報4.39美元。消息稱，瑞士信貸面臨美國稅務調查，以及參議院對帳戶的調查。

【00：09】美聯儲官員梅斯特講話稱仍需加大加息力度後，道指自即市高位回落，標指及納指再度轉跌。

【00：02】美滙指數加速下跌，跌幅達0.5%，最低觸及112.56。此前聯儲局報告顯示消費者對通脹預期出現回落，或影響此後進一步加息決策。美股因此由跌轉漲，道指一度漲逾1%。

【23：05】歐股收市下跌，德股跌0.43%，法股跌0.13%，英股跌1.06%，泛歐STOXX 600指數跌0.56%

【23：05】紐約聯儲報告：消費者1年期通脹預期降至5.44%，此前為5.75%；3年期通脹預期升高為至2.91%，此前為2.76%

【22：56】Amgen股價升幅擴大至近8%，道指倒升逾300點

【22：40】道指現時倒升52點，因成份股Amgen（美：AMGN）獲大摩唱好。值得留意的是，Amgen獲美國政府採購2.9億美元輻射疾病治療藥物「Nplate」，Amgen升7%。

【22：24】納指受累債息高，一度跌1.8%，道指曾跌128點。

【21：30】道指跌78點、納指跌0.6%

【20：58】【美元危機】摩根資產管理：美滙強勢可能引發下一場危機

【20：25】【美國經濟數據】美國小型企業信心指數超預期

【20：24】【中概股審計】新東方跌8.7% 遭美證交會按外國公司問責法識別

【19：59】【投資銀行】高盛：料2024年瑞信將面臨達80億美元資本缺口

【19：06】【美股焦點】傳奇交易員指美股再跌一成才見底 通脹像擠牙膏般易放難收

【17：41】【美股焦點】高盛指美國經濟未夠差、聯儲局轉鴿時機未到 美股仍有下跌風險

【17：00】【金融中心】俄羅斯公司據報尋求借香港避西方制裁 冀了解在港集資事宜

【14：47】【英鎊危機】英國失業率跌至48年最低、因國民離開勞動市場？ 英倫銀行擴大買債範圍至指數掛鈎國債

【14：13】【教育股】好未來搞直播帶貨被質疑抄東方甄選 帶貨主播：模仿並不丟人

【13：44】【日圓走勢】岸田文雄撐央行超寬鬆政策 日圓再逼上月干預時水平、兌港元續低於5.4算

【12：31】美國10年期債息率升至4厘。

【12：29】美國2年期債息率升至4.345厘，為2007年8月以來新高。

【12：07】美股期貨未止跌，道指期貨跌149點，報29111點；標指期貨跌18點，報3607點；納指期貨跌46點或0.4%，報10938點。

【10：02】【全球經濟】IMF及世銀警告：全球三分一經濟體將會今明兩年遇「技術性衰退」

【09：13】【儲局官員】聯儲局副主席布雷納德︰加息抗通脹同時要保持謹慎 小心緊縮政策的滯後效應

【08：15】【美國加息】Cathie Wood︰聯儲局在抗通脹的強硬立場上可能犯上錯誤 增加通縮式崩潰風險

【07：36】【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退 美股恐先瀉20%後再瀉20%

==以下10月10日（周一）股市==

全球經濟衰退風險上升，加上俄烏緊張局勢升溫，歐美股反覆受壓，納指跌至兩年低。

即睇美股收市：

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英倫銀行出招，市場憂慮救LDI基金，變相增加放水效應，英鎊受壓，刺激美滙突破113關，令整體滙市波動。英國央行將結束臨時買債措施，英國債價下跌，債息上升。

道指曾倒跌逾280點，收市跌93點，報29202點；標指跌27點，報3612點；納指跌110點或1.04%，報10542點。歐股收市回吐0.4%，科技股跌1.9%。美滙指收升0.36%，報113.088。美國哥倫布日，債市休市，納指下跌或反映債息上升。

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，美國可能在未來6個月至9個月陷入經濟衰退，全球經濟屆時也可能一起陷入衰退。通脹高企與利率上升壓力構成主要問題，俄烏戰爭持續及不可預知的變化，加上歐洲經濟實際上已經陷入衰退，都將拖累美國經濟下行 。

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯認為，需迅速加息至令官員安心的水平，從而避免過度加息的風險。

俄軍周一向烏方多個地區發動導彈攻擊，在首都基輔等地至少造成11死、64傷。俄總統普京表示，導彈攻擊是為報復烏方炸毀克里米亞大橋的「恐怖主義行為」，普京警告，將進一步打擊烏克蘭基礎設施，俄羅斯襲擊目標包括庫爾斯克核電站和TurkStream管道。

市場本周焦點將落於周四公布的9月美國CPI物價指數，另外同日FOMC將會公布會議紀錄。

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉 市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%

即市走勢︰

【23：07】【美股焦點】高盛大摩齊睇淡美股季績 指宏觀經濟風險加劇

【22：17】【儲局官員】埃文斯：預計明年初加息至略高於4.5厘 美國經濟仍有軟著陸機會

【22：06】【英鎊危機】惠譽料英國明年經濟萎縮擴大至1% 今年底基準利率見4.25厘

【22：55】道指倒跌89點或0.3%，納指一度升0.2%，其後走勢受壓，現跌1.4%

【22：20】美股反彈乏力，道指曾189點，高見29485點，納指一度升0.2%，其後股市走勢受壓，道指僅升30點，納指跌0.7%，美國哥倫布日，債市休市，納指下跌或反映債息上升。

【21：32】納指倒跌

【21：30】美國哥倫布日，債市休市，股市維持正常。道指開市升164點，納指升0.1%

【19：00】【歐洲通脹】立陶宛9月CPI達24% 歐央行委員預期續大幅加息

【18：09】【諾貝爾獎】QE之父聯儲局前主席伯南克等人獲諾貝爾經濟學獎 表揚在金融危機及銀行研究貢獻

【17：31】【日圓走勢】美滙升穿113 日圓再創24年新低、每百日圓兌5.39港元 華僑永亨：利差因素為日圓貶值最大推動力

【16：38】【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續 2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡

【15：14】【英鎊危機】英倫銀行擴大未來5天買債規模至100億英鎊 推臨時擴大抵押品回購工具計劃

【17：55】道指期貨跌15點，納指期貨跌27點或0.2%

【12：02】道指期貨跌125點，報29228點；標指期貨跌17點，報3636點；納指期貨跌57點或0.5%，報11044點。

【11：47】【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口 料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響

【08：57】【AMZN】亞馬遜向歐洲電動貨車及卡車車隊投資逾10億歐元 鼓勵投資電動車、建設更多公共充電基礎設施

【07：30】美股上周五下跌。美國就業數據強勁，令通脹進一步上升的風險增加，加大儲局大幅加息壓力，資金再拋售債券，道指挫630點或逾2%，報29296點；納指挫420點或3.8%，報10652點；標指急跌2.8%，報3639點。

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責任編輯︰梁浩碩