【美股市況】美股反彈乏力　英鎊續守1.1關　美滙指數突破113（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股反彈乏力，道指曾189點，高見29485點，納指一度升0.2%，其後股市走勢受壓，道指僅升30點，納指跌0.7%，美國哥倫布日，債市休市，納指下跌或反映債息上升。

英倫銀行出招，市場憂慮救LDI基金，變相增加放水效應，英鎊受壓，刺激美滙突破113關，令整體滙市波動。英國央行將結束臨時買債措施，英國債價下跌，債息上升。

英鎊跌0.4%，報1.1051。

俄羅斯威脅攻擊核電站，地緣政治危機升溫，烏克蘭攻擊克里米亞大橋後，普京以導彈還擊，烏克蘭基輔等多個城市受襲，普京警告，將進一步打擊烏克蘭基礎設施，俄羅斯襲擊目標包括庫爾斯克核電站和TurkStream管道。

市場本周焦點將落於周四公布的9月美國CPI物價指數，另外同日FOMC將會公布會議紀錄。

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉 市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%

即市走勢︰

【22：20】美股反彈乏力，道指曾189點，高見29485點，納指一度升0.2%，其後股市走勢受壓，道指僅升30點，納指跌0.7%，美國哥倫布日，債市休市，納指下跌或反映債息上升。

【21：32】納指倒跌

【21：30】美國哥倫布日，債市休市，股市維持正常。道指開市升164點，納指升0.1%

【19：00】【歐洲通脹】立陶宛9月CPI達24% 歐央行委員預期續大幅加息

【18：09】【諾貝爾獎】QE之父聯儲局前主席伯南克等人獲諾貝爾經濟學獎 表揚在金融危機及銀行研究貢獻

【17：31】【日圓走勢】美滙升穿113 日圓再創24年新低、每百日圓兌5.39港元 華僑永亨：利差因素為日圓貶值最大推動力

【16：38】【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續 2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡

【15：14】【英鎊危機】英倫銀行擴大未來5天買債規模至100億英鎊 推臨時擴大抵押品回購工具計劃

【17：55】道指期貨跌15點，納指期貨跌27點或0.2%

【12：02】道指期貨跌125點，報29228點；標指期貨跌17點，報3636點；納指期貨跌57點或0.5%，報11044點。

【11：47】【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口 料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響

【08：57】【AMZN】亞馬遜向歐洲電動貨車及卡車車隊投資逾10億歐元 鼓勵投資電動車、建設更多公共充電基礎設施

【07：30】美股上周五下跌。美國就業數據強勁，令通脹進一步上升的風險增加，加大儲局大幅加息壓力，資金再拋售債券，道指挫630點或逾2%，報29296點；納指挫420點或3.8%，報10652點；標指急跌2.8%，報3639點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩