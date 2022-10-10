▲ 【眾安旗下】網上財務公司Zebra Credit開業 首推每月7日免息寬限期私人分期貸款、最長分7年還款

眾安國際旗下全資擁有網上持牌財務公司Zebra Credit宣布正式開業，並首推每月7日免息寬限期私人分期貸款。Zebra Credit又指，由即日起至今年12月底成功申請並提取Zebra Credit私人分期貸款，可獲300元現金迎新獎賞。

眾安國際除了本地持牌放債人（俗稱「財仔」）牌照，本身亦持有虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）及虛擬保險眾安保險（ZA Insure）牌照。

Zebra Credit指，大額私人分期貸款的貸款額高達150萬或月薪21倍（以較低者為準），每月平息低至 0.35%，最長可攤分7年還款，同時，每月提供額外7日免息寬限期。而貸款申請全程網上辦妥，客戶無需露面，所有申請將獲即時處理，另特設貸款專員服務，最快1日成功批核。

Zebra Credit行政總裁張艷紅表示，受宏觀因素影響，本地經濟前景尚未明朗，不少人面對失業或收入不穩而有借貸需要，但往往因貸款審批程序繁複而卻步，無助解決燃眉之急。Zebra Credit 將積極發揮金融科技優勢，藉簡便快捷的貸款體驗填補市場缺口，協助需要現金應急的市民紓緩日常開支的壓力，應對短期財務困境。

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編輯：袁諾曦