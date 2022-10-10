  • 26°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【眾安旗下】網上財務公司Zebra Credit開業　首推每月7日免息寬限期私人分期貸款、最長分7年還款

股市 12:19 2022/10/10

分享：

分享：

【眾安旗下】網上財務公司Zebra Credit開業　首推每月7日免息寬限期私人分期貸款、最長分7年還款

眾安國際旗下全資擁有網上持牌財務公司Zebra Credit宣布正式開業，並首推每月7日免息寬限期私人分期貸款。Zebra Credit又指，由即日起至今年12月底成功申請並提取Zebra Credit私人分期貸款，可獲300元現金迎新獎賞。

眾安國際除了本地持牌放債人（俗稱「財仔」）牌照，本身亦持有虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）及虛擬保險眾安保險（ZA Insure）牌照。

Zebra Credit指，大額私人分期貸款的貸款額高達150萬或月薪21倍（以較低者為準），每月平息低至 0.35%，最長可攤分7年還款，同時，每月提供額外7日免息寬限期。而貸款申請全程網上辦妥，客戶無需露面，所有申請將獲即時處理，另特設貸款專員服務，最快1日成功批核。

Zebra Credit行政總裁張艷紅表示，受宏觀因素影響，本地經濟前景尚未明朗，不少人面對失業或收入不穩而有借貸需要，但往往因貸款審批程序繁複而卻步，無助解決燃眉之急。Zebra Credit 將積極發揮金融科技優勢，藉簡便快捷的貸款體驗填補市場缺口，協助需要現金應急的市民紓緩日常開支的壓力，應對短期財務困境。

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

相關文章：

【ZA Bank母企】眾安國際獲股東百仕達1.03億美元增資　百仕達投票權益增至約44%

【UA財務】UA亞洲聯合財務：美國加息對財務公司資金成本影響有限　暫無意調高客戶貸款息率

編輯：袁諾曦

銀行 金融 眾安銀行 經濟

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨續跌125點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）

下一篇文章

【解構】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣　中國債券收益率升預示經濟復甦　中概股遲早迎頭趕上
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴】WVR轉為在港主要上市可選納港股通　阿里巴巴轉港主要上市進程成焦點
【阿里巴巴】WVR轉為在港主要上市可選納港股通　阿里巴巴轉港主要上市進程成焦點
【香港經濟】陳茂波：港金融服務對經濟貢獻大新加坡1.5倍　籲毋須妄自菲薄及迴避不足
【香港經濟】陳茂波：港金融服務對經濟貢獻大新加坡1.5倍　籲毋須妄自菲薄及迴避不足
【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%
【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%
【港股市況】體育用品股挫、李寧跌9%　內房股逆市升　恒指半日跌441點、北水回歸大市成交548億元（不斷更新）
【港股市況】體育用品股挫、李寧跌9%　內房股逆市升　恒指半日跌441點、北水回歸大市成交548億元（不斷更新）
【美國加息】美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅
【美國加息】美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅
【美團3690】美團據報進軍香港及國際　仇廣宇領軍
【美團3690】美團據報進軍香港及國際　仇廣宇領軍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款