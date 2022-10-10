  • 26°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

泰國托兒所槍擊案37死 女童用毯蓋頭熟睡避過一劫

環球社會熱點 12:22 2022/10/10

分享：

分享：

泰國東北部農磨蘭普府一間日間托兒中心上周四（6日）發生槍撃案，造成37人死亡，包括多名年齡介乎2至3歲的幼童。托兒中心僅得一名3歲女童毫髮無傷，女童習慣用毯子蓋頭午睡，或因此避過槍手襲擊。

泰國東北托兒所槍擊增至36死 槍手自盡前殺妻兒 【下一頁】

槍手是前警員班雅（Panya Khamrab)，他當日到托兒中心未能找到子女，憤而行兇。托兒中心當時有約30名幼童在睡覺。襲擊造成最少37人死亡，包括22名幼童，死者最年幼只有兩歲。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

3歲女童Ammy是托兒中心唯一毫髮無損的幼兒，警方指槍手殺害的22名幼童當中，有11人當時與她在同一間房午睡。

路透社引述Ammy的父母指，Ammy平時通常很淺眠。但當槍手進入房間行兇時，Ammy用毯子蓋住頭熟睡，或因此沒有引起兇手注意。

他們相信Ammy熟睡下，或沒有親眼目睹慘案過程。有人於兇手離開後，發現Ammy在房間角落動了一下，就用毯子繼續蓋著Ammy的頭，避免她看到同學的遺體而遭受創傷。

艾力寳雲道具槍走火命案 死者家屬同意和解 【下一頁】

另外，遇難者家屬由周日起聚集於當地一間寺廟參與超度儀式。他們按當地傳統，為遇難者獻上食物、牛奶及玩具等祭品。

他們其後返回托兒所參與佛教儀式，而送葬人士也留下花環等物悼念死者。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國
2022/10/09
克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國
拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升
2022/10/07
拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升
哈里王子等名人列5大罪狀 控告《每日郵報》發行商
2022/10/07
哈里王子等名人列5大罪狀 控告《每日郵報》發行商
英女司機滿身酒味拒呼氣測試 一理由獲免牢獄
2022/10/07
英女司機滿身酒味拒呼氣測試 一理由獲免牢獄
泰國東北托兒所槍擊增至36死 槍手自盡前殺妻兒（第三版）
2022/10/06
泰國東北托兒所槍擊增至36死 槍手自盡前殺妻兒（第三版）

你可能感興趣

克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國
19:15 2022/10/09
克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國
拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升
15:30 2022/10/07
拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升
哈里王子等名人列5大罪狀 控告《每日郵報》發行商
13:03 2022/10/07
哈里王子等名人列5大罪狀 控告《每日郵報》發行商
罪案 兒童健康 槍擊 泰國

上一篇文章

Kanye West兩社交帳戶被限制發文 帖文疑涉反猶太主義

下一篇文章

西班牙退役球星突自爆性取向 後稱被黑客陷害
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國
克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國
克里米亞民眾搶購燃料 排長龍坐渡輪離開當地
克里米亞民眾搶購燃料 排長龍坐渡輪離開當地
【烏克蘭戰爭】普京批大橋爆炸為恐襲 烏稱收復赫爾松近1200平方公里（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京批大橋爆炸為恐襲 烏稱收復赫爾松近1200平方公里（不斷更新）
烏克蘭推克里米亞大橋被炸郵票 民眾爭與爆炸畫作打卡
烏克蘭推克里米亞大橋被炸郵票 民眾爭與爆炸畫作打卡
克里米亞大橋爆炸後恢復火車服務 俄潛水員檢查損毀情況（第六版）
克里米亞大橋爆炸後恢復火車服務 俄潛水員檢查損毀情況（第六版）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月10日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月10日 時間13:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款