泰國托兒所槍擊案37死 女童用毯蓋頭熟睡避過一劫

泰國東北部農磨蘭普府一間日間托兒中心上周四（6日）發生槍撃案，造成37人死亡，包括多名年齡介乎2至3歲的幼童。托兒中心僅得一名3歲女童毫髮無傷，女童習慣用毯子蓋頭午睡，或因此避過槍手襲擊。

泰國東北托兒所槍擊增至36死 槍手自盡前殺妻兒 【下一頁】

槍手是前警員班雅（Panya Khamrab)，他當日到托兒中心未能找到子女，憤而行兇。托兒中心當時有約30名幼童在睡覺。襲擊造成最少37人死亡，包括22名幼童，死者最年幼只有兩歲。

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3歲女童Ammy是托兒中心唯一毫髮無損的幼兒，警方指槍手殺害的22名幼童當中，有11人當時與她在同一間房午睡。

路透社引述Ammy的父母指，Ammy平時通常很淺眠。但當槍手進入房間行兇時，Ammy用毯子蓋住頭熟睡，或因此沒有引起兇手注意。

他們相信Ammy熟睡下，或沒有親眼目睹慘案過程。有人於兇手離開後，發現Ammy在房間角落動了一下，就用毯子繼續蓋著Ammy的頭，避免她看到同學的遺體而遭受創傷。

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另外，遇難者家屬由周日起聚集於當地一間寺廟參與超度儀式。他們按當地傳統，為遇難者獻上食物、牛奶及玩具等祭品。

他們其後返回托兒所參與佛教儀式，而送葬人士也留下花環等物悼念死者。

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責任編輯：鄭錦玲