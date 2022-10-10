【車企新招】蔚來在歐洲市場 將汽車變成服務

蔚來日前宣布為德國、荷蘭、丹麥、瑞典等4個歐洲國家，提供全體系服務和創新商業模式。據悉，蔚來將在上述市場推出ET7、ET5 和EL7（國內對應車型：ES7）3款車型，自今年10月中旬起陸續開啟交付。

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值得一提的是，蔚來旗下三款車型在上述四個國家的落地形式並非是採用直營銷售模式，而是採用租賃形式的「訂閱模式」獲取車輛服務，車輛訂閱期限為1個月到60個月（5年）。

所謂「訂閱模式」相當於租車服務。其中，短期訂閱可提前兩周隨時取消當月訂閱，且可以任意更換車輛，而隨着使用蔚來車輛時間的增加，月租費將相應降低。而長期訂閱則只可選擇一款車型享受較低的固定訂閱價格，訂閱周期在12至60個月不等。如果用戶訂閱到期後用戶不終止訂閱，則會按照靈活訂閱條款自動續訂。

根據訂閱方案不同，租用費用也不同。以蔚來ET7在德國的單月租賃費用為例，長期訂閱價為1,199歐元（約9,200港元）；短期訂閱價為1,549歐元（約11,845港元）。

據蔚來聯合創始人、總裁秦力洪介紹，蔚來在德國等4個歐洲國家市場推行的「訂閱模式」探索的是一種「一價全包」的全新商業模式。 秦力洪表示，「與其他車企推出的『訂閱模式』不同，蔚來在上述4個歐洲國家確定的租車價格囊括了除充電費外的所有其他費用，而其他車企採用的是把車和其他服務區分開的租車價格。」

根據蔚來發布的「訂閱模式」方案，蔚來訂閱用戶除了使用車輛以外，還可以獲得全險、保養、換電服務，以及今後會提供的電池靈活升級服務。

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編輯 : 沈春生