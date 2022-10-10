  • 26°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【車企新招】蔚來在歐洲市場 將汽車變成服務

環球政經 15:00 2022/10/10

分享：

分享：

蔚來日前宣布為德國、荷蘭、丹麥、瑞典等4個歐洲國家，提供全體系服務和創新商業模式。據悉，蔚來將在上述市場推出ET7、ET5 和EL7（國內對應車型：ES7）3款車型，自今年10月中旬起陸續開啟交付。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

值得一提的是，蔚來旗下三款車型在上述四個國家的落地形式並非是採用直營銷售模式，而是採用租賃形式的「訂閱模式」獲取車輛服務，車輛訂閱期限為1個月到60個月（5年）。

所謂「訂閱模式」相當於租車服務。其中，短期訂閱可提前兩周隨時取消當月訂閱，且可以任意更換車輛，而隨着使用蔚來車輛時間的增加，月租費將相應降低。而長期訂閱則只可選擇一款車型享受較低的固定訂閱價格，訂閱周期在12至60個月不等。如果用戶訂閱到期後用戶不終止訂閱，則會按照靈活訂閱條款自動續訂。

根據訂閱方案不同，租用費用也不同。以蔚來ET7在德國的單月租賃費用為例，長期訂閱價為1,199歐元（約9,200港元）；短期訂閱價為1,549歐元（約11,845港元）。

據蔚來聯合創始人、總裁秦力洪介紹，蔚來在德國等4個歐洲國家市場推行的「訂閱模式」探索的是一種「一價全包」的全新商業模式。 秦力洪表示，「與其他車企推出的『訂閱模式』不同，蔚來在上述4個歐洲國家確定的租車價格囊括了除充電費外的所有其他費用，而其他車企採用的是把車和其他服務區分開的租車價格。」

根據蔚來發布的「訂閱模式」方案，蔚來訂閱用戶除了使用車輛以外，還可以獲得全險、保養、換電服務，以及今後會提供的電池靈活升級服務。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯 : 沈春生

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【環球經濟】世貿預計2023年全球貿易增長大幅放緩至1%　主要經濟體增長減慢拖累進口需求
2022/10/05
【環球經濟】世貿預計2023年全球貿易增長大幅放緩至1%　主要經濟體增長減慢拖累進口需求
Telsa電動貨車開始量產　12月百事首個收貨
2022/10/08
Telsa電動貨車開始量產　12月百事首個收貨

你可能感興趣

【環球經濟】世貿預計2023年全球貿易增長大幅放緩至1%　主要經濟體增長減慢拖累進口需求
18:28 2022/10/05
【環球經濟】世貿預計2023年全球貿易增長大幅放緩至1%　主要經濟體增長減慢拖累進口需求
Telsa電動貨車開始量產　12月百事首個收貨
18:13 2022/10/08
Telsa電動貨車開始量產　12月百事首個收貨

知多啲

【汽車安全】Volvo開發車內雷達系統　防止乘客被困車內
【汽車安全】Volvo開發車內雷達系統　防止乘客被困車內
汽車 銷售 租車 歐洲

下一篇文章

【新措施】康文署下月再推4措施打擊炒場 違規者被暫停預訂收費康體設施資格360天
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【專家看法】資深物業投資者預言 若明年出現這一現象 樓市將會「有得震冇得瞓」
【專家看法】資深物業投資者預言 若明年出現這一現象 樓市將會「有得震冇得瞓」
【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞
【抽獎活動】為慶祝成立160周年 香港中華煤氣推「煤氣160一路賞您大抽獎」將送出總值超過160萬元獎賞
【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？
【家居設計】夫婦花21萬輕裝潢蝸居　293呎單位都有一房一廳　兼具空間感有何妙法？
【再創新高】《飯戲攻心》票房破6,000萬元超越《功夫》 躍升香港史上港產片票房第8位 勢登香港史上喜劇票房No.1
【再創新高】《飯戲攻心》票房破6,000萬元超越《功夫》 躍升香港史上港產片票房第8位 勢登香港史上喜劇票房No.1
【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬
【帶你睇盤】大埔名牌上車屋苑　兩房叫價508萬
【蘋果產品】專家：AirPods及Mac配件 將由Lightning接口改用USB-C接口 趕及2024年歐盟法律限期前實施
【蘋果產品】專家：AirPods及Mac配件 將由Lightning接口改用USB-C接口 趕及2024年歐盟法律限期前實施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款