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【全球防疫】 歐美多地撲殺鳥類 防範禽流感危機

環球政經 14:00 2022/10/10

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歐洲夏季報告了史無前例的禽流感危機，據一份報告顯示，歐洲禽流感今年累計爆發2467起，共4770萬隻禽鳥被撲殺。據歐洲食品安全局稱，夏季禽流感疫情共影響了37個歐洲國家，從挪威的斯瓦爾巴群島到烏克蘭，創造了有史以來歐洲大陸禽流感感染的最大範圍。

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這種高致病性禽流感病毒（HPAI）首次沿遷徙路線跨越大西洋，在加拿大和美國的部分地區引起嚴重的疫情。

禽流感通常在秋季和冬季出現，一般通過受到感染的遷徙類野鳥的糞便或被污染的飼料、衣物和設備進行傳播。這意味著夏季出現的不同尋常的禽流感爆發，還僅僅只是開始。

據歐洲食品安全局高級官員Guilhem de Seze稱，隨著秋季遷徙季節的到來以及在歐洲過冬的鳥類數量增加，禽流感再度爆發的風險可能比過去幾年都要高。

美國農業部近日亦警告，在美國阿肯色州的商業種雞群中發現了一種高度致命的禽流感病毒，進一步擴大了美國南部主要種雞產區的疫情。

雖然比不上歐洲史無前例的規模，但美國今年以來已經有超過4,700萬隻鳥類死於禽流感或被撲殺，與2015年創紀錄的5000萬隻禽流感死亡鳥類數目也相差不遠。

據美國聯邦和地方政府數據估算，美國商業農場今年已經損失超過1,900萬隻蛋雞，佔雞群總數的大約6%，共有24個州出現禽流感疫情，波及雞、鴨和火雞。

在2015年美國禽流感大流行之時，美國境內肉雞和雞蛋等商品的短缺是通過進口歐盟產品補上的。現如今歐美同為難兄難弟，禽類製品的供應短缺似乎很難簡單解決。

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編輯 : 沈春生

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