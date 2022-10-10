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西班牙退役球星突自爆性取向 後稱被黑客陷害

環球社會熱點 12:02 2022/10/10

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西班牙門將卡斯拿斯近年宣布退役，正式開始球員外的生涯。近日，他突然在社交平台上宣布自己是同性戀者，貼文其後已刪除。卡斯拿斯解釋，帳戶被黑客入侵才會發送有關文章。國家隊前隊友佩奧爾亦為自己轉發貼文而公開致歉。

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前皇馬門神卡斯拿斯（Iker Casillas）周日（9日）突然在社交平台宣稱，自己是同性戀者，希望大眾尊重其性取向。貼文在約1小時後刪除，卡斯拿斯其後再發文解釋，指有黑客入侵自己帳戶，就事件向大眾及「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）族群致歉。

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巴塞隆那前隊長佩奧爾（Carles Puyol）其時亦有回覆卡斯拿斯的貼文，稱「是時候訴說我們的故事」。佩奧爾隨後亦為事件道歉，指自己的玩笑無惡意，知道言論過火，並表明尊重及支持LGBT社群。

去年公開性取向的澳洲球員Josh Cavallo批評卡斯拿斯及佩奧爾的言論，指在足球圈就同性戀議題開玩笑一事令人失望。他指坦誠性取向一事對LGBT族群而言是困難的路途，對兩大球壇名宿為此事開玩笑感到不被尊重。

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責任編輯：吳漢培

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