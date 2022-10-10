【解構】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣　中國債券收益率升預示經濟復甦　中概股遲早迎頭趕上

▲ 洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣 中國債券收益率升預示經濟復甦 中概股遲早迎頭趕上

對冲基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表報告指，港股嚴重地、瘋狂地超賣，恒指目前正處於十多年來的最低水平，與1997年亞洲金融風暴期間的水平相當。他指，美股顯然尚未見底，仍將繼續成為中國市場波動的源頭，但「儘管美國衰退風險黑雲壓城，但這裡應該有一個交易機會」。

中國是碩果僅存的正常市場之一

洪灝指，地緣政治的陰霾籠罩著香港，並形容挑戰艱鉅，比如美國加大對中國半導體技術的出口禁令，中國的美國存託憑證（ADRs）審計是另一個懸而未決的問題。更遑論香港金管局在與美聯儲同步提高最優惠利率方面拖泥帶水，並選擇消耗外匯儲備來捍衛與美元掛鉤的聯繫匯率制。但在如此超賣水平上，諸多不利消息肯定已經反映。

不過，隨著世界逐漸適應後疫情時代的狀態，他預期，中國債券收益率和中國成長型資產之間的關係應該會恢復到2020年之前的常態，債券收益率上升意味著經濟的增長，相信如恒指和中概股的中國成長型資產最終也應迎頭趕上。

「今年美國市場股債雙殺，許多發達市場亦難逃此劫。中國可能是為數不多的、股票和債券之間的對沖關係仍然行之有效的市場之一。換言之，中國是碩果僅存的幾個正常市場之一」。

美國通脹已見頂 中國長債收益率領先美國需求18個月

提及通脹，洪灝認為美國通脹已見頂，美國從中國大量進口，隨儲局力爭通過加息為國內需求降溫，美國對中國商品的需求在未來數月很可能會減弱。過去一年中國十年期國債收益率扶搖直下，預示著未來幾個月美國進口的減退和美國貿易逆差的改善。

「美國的CPI與中國的PPI正顯著背離至過去20年來的最大水平。這樣的背離顯然是不可持續的，很快應該會聚首趨同。與此同時，中國十年期國債收益率領先美國CPI長達18個月。過去一年，中國十年期國債收益率和PPI雙雙下行，預示著美國CPI已然見頂」。

他又引用全美獨立企業聯盟（NFIB）數據指，請人變得越來越容易，這一指標往往領先美國CPI達6個月。若勞動力供應緊張將緩解，那麼未來幾個月由於需求放緩，居高不下的通脹壓力很可能會減輕。

美國最新失業率好於市場預期，美股再次風聲鶴唳，近乎回吐了本月頭三天的全部漲幅。洪灝指，儘管儲官局員對加息路徑緊咬青山，但長債收益率已開始計入明年初暫停加息的預期。

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編輯：袁諾曦