▲ 【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口 料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響

美國商務部旗下工業和安全局（BIS）上週五（7日）宣布，限制先進半導體及晶片製造設備出口，稱要中國利用美國技術提升軍事力量。瑞信發表報告指，新規將會拖慢中國晶圓廠擴張，並影響中國以至海外晶圓及設備供應商、芯片商及其他代工後端行業。

瑞信稱，今次針對16/14納米製程邏輯、快閃記憶體128M NAND、半導記憶體 18nm DRAM及更先進技術的限制可能會減緩中國晶圓廠擴張，估計上述芯片可能涉2023 年中國晶圓廠產能的20至30%。

瑞信：密切關注晶圓廠資本支出調整

瑞信表示，將密切關注這些晶圓廠，分析資本支出調整的幅度。除了對晶圓廠和設備供應商的影響外，有關影響高性能計算芯片、外國生產要求及 28 個修訂實體的新限制也將影響中國及海外芯片供應商、代工後端行業。

報告提到，根據新規定，長江存儲將被添加到未核實名單（UVL）中，如果BIS無法進行令其滿意的現場審查，將在60天內將其移至實體名單。一旦被添加到實體清單中，將有兩種情況的許可要求，一種是對所有事物進行詳細調查（如華為），另一種是只針對特定項對其他項目進行審查（如中芯國際）。

新規要求美國人士承擔更多責任

瑞信提到，商務部BIS新規則下，設備及芯片供應商、中介方（轉讓人、再出口商、轉銷商、分銷商）和美國人士都基於出口責任管理條例 （EAR）而被賦予更多責任。

報告稱，雖然美國希望實施更多控制並因而對企業施加更多責任並不出奇，但形容今次新規則涉及美國人士有點令人驚訝。根據新規則，美國人士「支援」提供最先進半導體以用於生產有關軍事項目需要獲得許可，即使該美國人士無法確定此類物品的確切最終用途。

難論美國人士「支援」定義

瑞信認為「支援」定義很重要，該行稱：「當一個美國人士在實體名單上的指定的28家中國公司擔任研發角色時，是否會被視為支援？ 」提醒新規則和評估的詳細解釋需要法律專業人士諮詢，瑞信於9月26日將 艾奕康 （AECOM，美：ACOM）評級下調至中性，並下調兆易創新（滬：603986）。

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編輯：李哲毅