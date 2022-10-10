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【WhatsApp數據】Meta起訴偽冒WhatsApp應用程式開發商　竊取約100萬用戶資料

科技 11:43 2022/10/10

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據網絡安全機構BleepingComputer指出，自今年5月以來，大約有100萬WhatsApp用戶可能已經使用這些非官方應用程式，洩露了其帳戶資料。

Meta日前起訴多間偽冒旗下WhatsApp應用程式的開發商，包括營運HeyMods、Highlight Mobi、HeyWhatsApp的開發商，指控其利用非官方程式偽冒WhatsApp並竊取了大量WhatsApp帳戶資料。

據網絡安全機構BleepingComputer指出，自今年5月以來，大約有100萬WhatsApp用戶可能已經使用這些非官方應用程式，洩露了其帳戶資料。

【WhatsApp Beta】防止閱後即焚圖片遭留底　WhatsApp擬禁止截圖錄影

【WhatsApp漏洞】WhatsApp自揭舊版本存嚴重漏洞　黑客可憑視像通話入侵手機

WhatsApp CEO Will Cathcart亦早於今年7月，在Twitter發布推文警告用戶不要下載這些偽冒WhatsApp的應用程式，強調這些只是用來竊取用戶手機上個人資料的騙局。

這些含有惡意程式碼的軟件分別以 APK形式在多個網站上傳播，甚至在Google Play商店上架。據Meta提交予法庭的資料中指出，這些開發商會透過編程可能獲取用戶的帳戶金鑰和認證資料。

目前被揭發偽冒WhatsApp騙取用戶資訊的兩大程式包括：Theme Store for Zap、AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods，後者在 Google Play商店上的安裝數已超過了100萬次。

根據Will Cathcart說法，Meta較早前已向Google反映有關問題，Google在今年7月也推出可以鑑別並禁用相關軟件的韌體。

責任編輯：張寶燕

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