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【美國民生】通脹太厲害 40%美國民眾稱減買禮物

環球政經 13:00 2022/10/10

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據美國哥倫比亞廣播公司等媒體10月7日報道，美國銀行利率（Bankrate）網站在9月時展開的一項調查顯示，由於美國通脹問題持續，超8成的美國民眾稱今年會在購物上盡量省錢，40%的消費者表示會少買禮物。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

調查顯示，84%的受訪者表示，他們今年會在假日購物時盡量省錢。其中，40%的人稱會少買禮物，21%的人會選擇購買更便宜的品牌，11%的受訪者則稱會送二手物品作為禮物。

美國零售諮詢公司「戰略資源集團」的總經理伯特·弗利金格表示，美國消費者今年會在服裝、電子產品、電視等產品的挑選時精打細算，以達成「最划算的交易」。

美國勞工部數據顯示，今年3月以來，美國月度消費者價格指數（CPI）同比增幅均超過8%。密歇根大學8月消費者調查顯示，僅18%受訪者預計收入增速將跑贏通脹。

隨著通脹持續飆升，愈來愈多的美國民眾對經濟現狀表示不滿。美聯社9月15日發布的民調顯示，超70%美國人認為國家經濟狀況很糟糕。

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編輯 : 沈春生

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