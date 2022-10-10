【美國民生】通脹太厲害 40%美國民眾稱減買禮物

據美國哥倫比亞廣播公司等媒體10月7日報道，美國銀行利率（Bankrate）網站在9月時展開的一項調查顯示，由於美國通脹問題持續，超8成的美國民眾稱今年會在購物上盡量省錢，40%的消費者表示會少買禮物。

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

調查顯示，84%的受訪者表示，他們今年會在假日購物時盡量省錢。其中，40%的人稱會少買禮物，21%的人會選擇購買更便宜的品牌，11%的受訪者則稱會送二手物品作為禮物。

美國零售諮詢公司「戰略資源集團」的總經理伯特·弗利金格表示，美國消費者今年會在服裝、電子產品、電視等產品的挑選時精打細算，以達成「最划算的交易」。

美國勞工部數據顯示，今年3月以來，美國月度消費者價格指數（CPI）同比增幅均超過8%。密歇根大學8月消費者調查顯示，僅18%受訪者預計收入增速將跑贏通脹。

隨著通脹持續飆升，愈來愈多的美國民眾對經濟現狀表示不滿。美聯社9月15日發布的民調顯示，超70%美國人認為國家經濟狀況很糟糕。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯 : 沈春生