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Kanye West兩社交帳戶被限制發文 帖文疑涉反猶太主義

環球社會熱點 11:27 2022/10/10

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美國饒舌歌手Kanye West言行一向出位，早前已因批評加拿大男歌手Justin Bieber太太整容而被對方宣布斷交。惟Kanye West繼續在社交平台點火，先於Instagram上發表涉嫌反猶太的言論，被Instagram限制發文後，Kanye West再到Twitter質問Instagram決定，並指對方試圖抹殺異見者。Twitter其後亦刪除Kanye West帖文，並指將封鎖其帳戶。

Kanye West自稱唔愛睇書 辦學另有其他理念 【下一頁】

Kanye West在巴黎時裝周上，身穿印有「白人性命攸關」（white lives matter）的T-shirt現身，引來大量批評。口號已被反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）認定為帶有仇恨成份，組織其後亦在網站表示，已有白人至上組織開始宣揚口號。

    點擊圖片放大
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Kanye West上周五（7日）於Instagram貼出和美國饒舌歌手P.Diddy的對話截圖，內容顯示P.Diddy指自己正以一個黑人身份呼籲Kanye West收手，並指對方行為已傷害到他人。惟Kanye West反指P.Diddy被猶太人控制。

Kanye West自認色情品上癮 「摧毀自己婚姻」 【下一頁】

Instagram其後刪除Kanye West帖文，並封鎖其帳戶24小時。Instagram母公司Meta發言人指，帖文違反公司關於仇恨、欺凌及騷擾政策。他隨後轉往Twitter，於上周六（8日）貼出Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg） 合照，指兩人曾為兄弟，但現時對方卻將自己踢出Instagram。

雖然近日有意繼續收購Twitter的世界首富馬斯克（Elon Musk）同日在帖文標記Kanye West，並歡迎對方回歸Twitter。但Kanye West其後再出帖指摘自己被玩弄，對方正試圖抹殺任何反對人士，亦遭Twitter刪文。Twitter發言人周日（9日）證實，Kanye West帳戶亦被封鎖。

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責任編輯：李俊儀

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