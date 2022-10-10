【Apple】官宣iPhone 5c過時 停止所有維修和服務

外媒《MacRumors》報導稱，從今年11月1日起，Apple將把iPhone 5c標記為「過時產品」，終止所有相關維修和服務。其實，Apple在2020年已將iPhone 5c列入「老式產品」清單，代表官方雖然會提供部分維修服務，但得視零件庫存狀況而定。

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外媒《MacRumors》取得蘋果最新發給授權維修商的備忘錄，當中顯示自今年11月1日起，iPhone 5c將列為過時名單，意味著屆時官方不再提供該款機型的所有維修零件與服務。

iPhone 5c是蘋果於2013年9月與iPhon 5s同時發表的機型，其採用塑料背蓋、A6晶片，4吋LCD螢幕，並提供藍、綠、黃、白、粉紅等5種顏色，是蘋果首款擁有多款明亮鮮豔顏色的機型，也是官方首次推出的平價手機，當時16GB機型的售價為99美元（約777港元），官方在2015年就選擇將其停產。

此次與iPhone 5c一同被列入「過時產品」的，還包括第三代iPad mini（Wi-Fi及TD-LTE版）。iPad mini 3於2014年10月發布，加入Touch ID指紋識別功能。擁有7.9 英寸屏幕，500萬像素iSight攝像頭，支持1080P高清攝錄。

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編輯 : 沈春生