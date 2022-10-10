卓慧思或放棄按收入實際削減福利 向保守黨議員妥協

英國政府提出的大規模減稅案引起爭議，首相卓慧思早前收縮減稅規模後，曾提出希望按薪金而非通脹幅度調整福利政策。英媒引述消息指這項建議也將遭到數十名保守黨議員反對，卓慧思或要妥協。

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卓慧思（Liz Truss）提出一項建議，參考收入增長幅度5%而非上月通脹率10%，來調整福利。

保守黨人質疑在通脹加劇情況下，此舉實際上削減了國民福利，或會使數百萬低收入家庭在通脹危機期間損失數百英鎊。

英國《衛報》報道，最少有30名保守黨後座議員反對按收入同步調整福利的計劃。雖然這項提議無需於國會正式投票表決，但保守黨人料會提出修正案，迫使所有國會議員表決。

由於卓慧思上周轉軚，撤回將最高收入人士稅率由45%降至40%的提議。有指部分保守黨議員有信心，可再迫使卓慧思在削減福利的議題上再次讓步。

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英國智庫列格坦研究所（Legatum Institute）指，如果推行按收入而非通脹幅度調整社會福利的計劃，英國的相對貧困率將上升至本世紀的最高水平。

智庫指一旦按收入調整福利，按9月通脹率計，明年的貧困人口將會增加45萬人。英國今年冬天的相對貧困人口將較疫情前增加超過150萬人。

政府明年4月實際削減福利後，英國陷入深度貧窮（收入至少比官方貧困線低50%）的人數會增至1,600萬，接近全國四分之一的總人口。

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責任編輯：鄭錦玲