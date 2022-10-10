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【資訊安全】WhatsApp有後門 黑客隨時窺私隱

環球政經 11:01 2022/10/10

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《WhatsApp》這個即時通訊軟件不單只在香港流行，全球更擁有逾20億活躍用戶。近日，其競爭對手《Telegram》創始人Pavel Durov於十月初在《WhatsApp》中發現的2個安全問題，這些問題可以讓黑客在特定設備上遠程執行程式碼。

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盡管WhatsApps已發出安全更新堵塞這些漏洞，Pavel Durov指出，在2017年、2018年、2019年和2020年都發現了跟最近的補丁相同的安全問題。

根據《印度時報》的一篇報導，2020年晚些時候，這個Meta擁有的消息傳遞應用程序揭示了該應用程序中的6個漏洞，允許攻擊者通過圖像，URL和視頻通話遠程推送惡意代碼。盡管當時WhatsApp聲稱該漏洞已得到修復，但沒有官方信息表明用戶是否受到影響。
Durov稱，「每年，我們都會了解到《WhatsApp》中的幾個問題，這些問題使用戶設備上的所有內容都處於危險之中。」

Durov指出，這些安全問題不是偶然的，而是被植入了後門，每當發現和刪除以前的後門就會增加一個新的後門。據他介紹，如果您在手機上安裝WhatsApp沒有問題，但要注意的是，黑客可以訪問設備上每個應用程序的所有數據。

除了安全漏洞之外，WhatsApp還面臨著大量關於其侵犯用戶隱私的指控，包括有爭議的Facebook數據共享政策。去年，它還因違反GDPR而被處以創紀錄的2.67億美元的罰款。

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編輯 : 沈春生

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