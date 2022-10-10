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【烏克蘭戰爭】普京批克里米亞大橋爆炸為恐襲 召開安全會議

環球政治 10:36 2022/10/10

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克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋發生爆炸，當地局勢持續緊張。俄羅斯總統普京批評，爆炸為恐襲事件，意在破壞民用基建，並點名是烏克蘭政府所為。同時，普京將在周一（10日）舉行國家安全會議商討爆炸。

克里米亞大橋爆炸車主為俄籍男 事發時身處外國 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）在周日（9日）公布的影片中表明，克里米亞大橋爆炸是毫無疑問的恐怖襲擊，用意是破壞當地的重要民用基建。普京指事件屬精心策劃的行動，由烏克蘭特別行動組織發動。

俄羅斯調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）亦有與普京會面，並向對方展示大橋爆炸及起火證據。巴斯特雷金表示，已掌握涉事貨車行駛路徑，並把事件視為恐怖主義行動展開調查。

烏克蘭推克里米亞大橋被炸郵票 民眾爭與爆炸畫作打卡 【下一頁】

俄羅斯將在周一舉行國家安全會議，由普京主持，商討克里米亞大橋爆炸事件。會議副主席﹑前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，俄國應處死所有需為事件負責的恐怖分子。同時，俄羅斯聯邦安全局（FSB）聲稱，自10月開始烏軍持續加強在克里米亞的攻勢。

克里米亞大橋（Kerch bridge）跨越刻赤海峽，全長19公里，為俄羅斯2014年佔領克里米亞後興建。大橋於2016年動工，2018年由普京主持公路開通儀式，2年後再開通鐵路。大橋被視為俄羅斯佔領克里米亞的象徵，亦是兩地陸路的唯一連繫，克里米亞大部分產品均經由鐵路途經大橋運入。

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責任編輯：吳漢培

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