▲ 【國泰293】國泰航空林紹波：航空業要至少兩年才恢復正常 「香港在邊境開放方面落後區內很多競爭對手」

香港實施「0+3」後，政府官員接連唱淡進一步放寬至「0+0」的可能性。國泰航空 （00293） 顧客及商務總裁林紹波接受外電訪問時表示，由於亞洲部分地區的旅遊業復甦緩慢，預期航空運力要到2024年底或2025年初才回到疫情前水平，意味航空業要至少兩年才恢復正常。

「國泰航空正在留意供求情況，相信運力需時恢復。」

香港人被壓抑的需求得到釋放

林紹波指，國泰航空及香港過去均處於困境，但自政府撤離酒店隔離限制後，今年餘下時間航班預訂量明顯回升，但基於入境後仍需要接受核酸檢測，而且在抵港後3天不能進入酒店及餐廳，這些限制措施均令更多港人選擇離開香港，而非更多旅客入境香港。

「香港人被壓抑的需求得到釋放，旅客需求仍有所回升，但仍未達釋放全部潛力。」

維珍航空宣布無限期停飛往返倫敦及香港航班 關閉在港辦公室【下一頁】

維珍航空早前宣布撤離香港，同時較早前國際航空運輸協會（IATA）總幹事、英國航空前總裁Willie Walsh指，香港已經失去航空樞紐的地位。

林紹波對此並不認同，他認為，香港機場正在擴建中，而且香港擁有龐大的中國商業中心作為後盾，國泰航空與香港的未來是密不可分。

雖然香港在邊境開放方面落後區內很多競爭對手，但他非常有信心香港的基本面沒有改變，「有些人離開香港，但相信他們最終會回來」。

香港政府於2020年6月牽頭向國泰航空提供了390億元的拯救計劃，政府已任命兩名「監察員」進入國泰航空董事會。林紹波預期，一旦國泰航空還清有關債務，政府監察員就會離開董事會。

對於外界有傳林紹波將成為國泰航空下任行政總裁，他表示，曾聽過有關傳聞，但不會對此進行評論。

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編輯：陳韻妍