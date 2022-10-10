  • 23°C
香港時間 : 20221010日 (週一) 10:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰293】國泰航空林紹波：航空業要至少兩年才恢復正常　「香港在邊境開放方面落後區內很多競爭對手」

股市 10:03 2022/10/10

分享：

分享：

【國泰293】國泰航空林紹波：航空業要至少兩年才恢復正常　「香港在邊境開放方面落後區內很多競爭對手」

香港實施「0+3」後，政府官員接連唱淡進一步放寬至「0+0」的可能性。國泰航空 （00293） 顧客及商務總裁林紹波接受外電訪問時表示，由於亞洲部分地區的旅遊業復甦緩慢，預期航空運力要到2024年底或2025年初才回到疫情前水平，意味航空業要至少兩年才恢復正常。

「國泰航空正在留意供求情況，相信運力需時恢復。」

香港人被壓抑的需求得到釋放

林紹波指，國泰航空及香港過去均處於困境，但自政府撤離酒店隔離限制後，今年餘下時間航班預訂量明顯回升，但基於入境後仍需要接受核酸檢測，而且在抵港後3天不能進入酒店及餐廳，這些限制措施均令更多港人選擇離開香港，而非更多旅客入境香港。

「香港人被壓抑的需求得到釋放，旅客需求仍有所回升，但仍未達釋放全部潛力。」

維珍航空宣布無限期停飛往返倫敦及香港航班　關閉在港辦公室【下一頁】

維珍航空早前宣布撤離香港，同時較早前國際航空運輸協會（IATA）總幹事、英國航空前總裁Willie Walsh指，香港已經失去航空樞紐的地位。

林紹波對此並不認同，他認為，香港機場正在擴建中，而且香港擁有龐大的中國商業中心作為後盾，國泰航空與香港的未來是密不可分。

國泰航空冀未來兩年增聘4000人、年底前運力增至30%【下一頁】

雖然香港在邊境開放方面落後區內很多競爭對手，但他非常有信心香港的基本面沒有改變，「有些人離開香港，但相信他們最終會回來」。

香港政府於2020年6月牽頭向國泰航空提供了390億元的拯救計劃，政府已任命兩名「監察員」進入國泰航空董事會。林紹波預期，一旦國泰航空還清有關債務，政府監察員就會離開董事會。

對於外界有傳林紹波將成為國泰航空下任行政總裁，他表示，曾聽過有關傳聞，但不會對此進行評論。

更多航空相關文章       

相關文章：【國泰293】機師工會批人手空前短缺推高機票價格、「待遇難在香港生活」　國泰航空：薪酬具競爭力　最新每級基本月薪多少？

相關文章：【香港通關】IATA總幹事：中國動態清零「摧毀」香港航空樞紐地位　並且難以翻身

編輯：陳韻妍

港股 國泰航空（00293） 疫情 航空業 機場 航空 香港 國泰航空 運輸 亞洲

上一篇文章

【港股市況】ATM跌逾1%至近5%　內房股逆市升　恒指跌逾400點（不斷更新）

下一篇文章

【藥明生物】藥明生物逆市升近6%　無錫藥明生物已從美「未經核實名單」除名
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【香港通關】港府據報要求專家勿再推「0+0」　金融峰會或獲豁免「黃碼」要求可參與晚宴
【美團3690】美團據報進軍香港及國際　仇廣宇領軍
【美團3690】美團據報進軍香港及國際　仇廣宇領軍
【內房危機】內媒：今年逾30城市推「一人購房全家幫」　子女可用父母公積金買樓供樓
【內房危機】內媒：今年逾30城市推「一人購房全家幫」　子女可用父母公積金買樓供樓
【阿里巴巴】WVR轉為在港主要上市可選納港股通　阿里巴巴轉港主要上市進程成焦點
【阿里巴巴】WVR轉為在港主要上市可選納港股通　阿里巴巴轉港主要上市進程成焦點
【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%
【外圍一周前瞻】美國9月CPI周四揭曉　市場料核心通脹走高0.2個百分點至6.5%
【美國加息】美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅
【美國加息】美國前財長薩默斯：11月加息75點子、12月再加50點子　屬適當加幅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款