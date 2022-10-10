 《共融樂園》網上問答遊戲　宣揚共融理念 

香港一直致力成為共融城市，建設無障礙環境，成為健全人士與殘疾人士都能好好享受生活的「樂園」。為讓公眾認識殘疾人士的潛能和需要，加深對共融文化的認識，「共融香港」及新城電台合作推出《親子共讀繪本》及「共融樂園」網上問答遊戲。



《親子共讀繪本》



不論健全與否，每個人都擁有各自的特質和潛能。殘疾人士的能力不比健全人士遜色，他們同樣可以參與社會，發揮潛能。傷健共融的理念、對有需要人士的同理心和建設無障礙社會應該從小開始培養。《親子共讀繪本》透過八個配音動畫故事讓小朋友認識不同殘疾類別人士的特質和需要。繪本更加入互動元素，小朋友可以為故事主人翁做選擇，邊玩邊加深對殘疾人士的認識。



《親子共讀繪本》網址：



第一集: 不用說的祕密

https://www.inclusiveland.com/video_metrovod_EP1.jsp

第二集: 無障礙之旅

https://www.inclusiveland.com/video_metrovod_EP2.jsp

第三集: 好好走路

https://www.inclusiveland.com/video_metrovod_EP3.jsp

第四集: 下次再玩啦

https://www.inclusiveland.com/video_metrovod_EP4.jsp

第五集: 唔該，借借

https://www.inclusiveland.com/video_metrovod_EP5.jsp

第六集: 路路暢通無障礙

https://www.inclusiveland.com/video_metrovod_EP6.jsp

第​​​​七集: 天生我材必有用

https://www.inclusiveland.com/video_metrovod_EP7.jsp

第八集: 一二三，紅綠燈

https://www.inclusiveland.com/video_metrovod_EP8.jsp

「共融樂園」網上問答遊戲



「共融樂園」網上問答遊戲以輕鬆的問答遊戲方式，加深大眾認識和了解殘疾人士的需要，推廣傷健共融文化，並得到藝人鄭欣宜、陳凱詠、菊梓喬、劉威煌；殘疾人奧運會香港代表蘇樺偉(田徑)、余翠怡(輪椅劍擊)、梁育榮(硬地滾球)；奧運香港代表謝影雪、鄧俊文(羽毛球混合雙打)及姚潔貞(長跑)響應支持。

參與拍攝短片的鄭欣宜Joyce認為殘疾人士與藝人一樣，都需要大家的支持與關愛。透過參加「共融樂園」網上問答遊戲，公眾可以加深對殘疾人士和共融文化的認識。與Joyce拍攝短片的拍檔、屢破世界紀錄的蘇樺偉則分享了他贏得2008年北京殘奧會獎牌的經歷。

劉威煌與於輪椅劍擊世界盃奪得重劍及花劍個人金牌的余翠怡一同拍攝短片，考考參加者對殘疾人運動會如何根據運動員的殘疾程度分成不同級別的認識。

「共融樂園」網上問答遊戲由即日推出，為期八個星期，參加者可以透過新城電台網站及Facebook專頁，以及「共融香港」Facebook專頁參與。在完成回答5個遊戲區的問題後，參加者除了可以增加對殘疾人士和共融文化的認識，於最短時間內答對最多問題的首三名參加者，更可獲得港幣200元的社企餐廳餐飲禮券及與藝人鄭欣宜小姐合照留念！



「共融樂園」網上問答遊戲加入了無障礙功能，便利全民一同參與。請各位踴躍參加！



「共融香港」與新城電台合作舉辦「共融樂園」網上問答遊戲



遊戲日期：由2022年8月22日推出，為期八個星期，直至2022年10月16日晚上11時59分(香港時間)。



遊戲網址： 可透過以下連結參與遊戲：



1. 「共融樂園」網上問答遊戲網址

https://www.inclusiveland.com/login.jsp

2. 新城電台網站

http://www.metroradio.com.hk/

3. 新城電台Facebook專頁

https://www.facebook.com/metroradio.com.hk

4. 「共融香港」Facebook專頁

https://www.facebook.com/InclusiveHongKong



(特約)