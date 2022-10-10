▲ 【大行看法】瑞銀財管李智穎：中港股三因素困擾、年底才有曙光 「內地人寧買二手樓，也不買一手樓」

港股第四季伊始未能企穩萬八關，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎認為，中港股市第四季在內房低迷、環球經濟放慢及消費意慾轉弱3大因素困擾下，翻身有難度，預期年底前中港股市會在現水平浮沉，待中共二十大人選落實、年底中央經濟工作會議後，才有曙光。

中資股的估值處於近5至6年低位

李智穎接受本報專訪時表示，現時中資股的估值處於近5至6年低位，公司盈利亦有增長，但基於未來2至3個月的政策仍存在不確定性，外圍經濟挑戰又大，大市短綫缺乏明確方向，但基於「現時大市低殘，所以對消息很敏感，但市場除需要消息，也要有對標的政策配合」。

「短期看不到中央放寬清零政策、對外開放的可能性，但清零政策不僅影響消費，也損害投資意慾，企業遂推遲產品發行計劃，因擔心一旦疫情封城，會令投資蒙受損失。」

內地買樓意慾低迷，李智穎指，樓市不景亦影響銀行借貸活動，並對經濟構成衝擊，早前地方政府放寬部分樓市措施，但市場買樓信心不足，據瑞銀團隊發現，「內地人寧買二手樓，也不買一手樓，因不用擔心爛尾樓風險」。

【專訪全文可見此】

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記者：陳韻妍